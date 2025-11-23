Governo de MT licita restauração da Avenida Jurumirim em Cuiabá

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) publicou o edital da licitação para contratar a empresa que vai executar a restauração do asfalto da Avenida Jurumirim, em Cuiabá.

Os trabalhos compreendem a fresagem, ou seja, a retirada da camada atual de asfalto e a execução de uma nova camada de pavimento do tipo Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), além da sinalização do trecho.

O trecho que será recuperado tem 3,27 quilômetros de extensão, localizado entre a Avenida Miguel Sutil e a Avenida Juliano Costa Marques, próximo à Escola Militar Tiradentes.

Essa é uma das obras de melhoria da infraestrutura de Cuiabá que serão executadas pelo Governo de Mato Grosso. O objetivo é melhorar a qualidade da pista e garantir mais segurança para os motoristas que passam pela avenida, que liga a região do Grande CPA ao centro da capital.

A restauração da Avenida Jurumirim está orçada em R$ 5,1 milhões. As propostas das empresas interessadas podem ser enviadas até o dia 9 de dezembro, por meio do Sistema de Aquisições Governamentais (Siag). Mais informações podem ser encontradas no site da Sinfra.

Fonte: Governo MT – MT