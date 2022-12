Governo de MT paga 13º salário dos servidores estaduais nesta segunda-feira (19)

Policiais militares do 4º Batalhão resgataram uma mulher vítima de violência doméstica e prenderam um homem, de 50 anos, por lesão corporal, ameaça e porte ilegal de arma, nesta sexta-feira (16.12), em Várzea Grande. Com o suspeito, foi apreendida uma pistola calibre .9mm com 20 munições.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe do 4º BPM foi acionada durante a madrugada após receber informações de uma mulher que estaria pedindo por socorro, no bairro Jardim Glória. De imediato, os policiais militares iniciaram diligências pela região e se depararam com um pedido de socorro, vindo de uma mulher, que estava dentro de uma caminhonete S10 branca.

No procedimento de abordagem ao veículo, os militares identificaram que a vítima estava com ferimentos pelo corpo. Ao ser perguntada sobre as agressões, a mulher afirmou que, por motivos de ciúmes, o suspeito teria lhe agredido com coronhadas na cabeça e teria lhe arrastado para o carro fazendo ameaças de morte.

O suspeito também foi localizado no veículo e negou as agressões. Porém, ao ser questionado se teria algum material ilícito na caminhonete, o homem revelou que estava com uma arma de fogo no porta-luvas do carro.

Em vistoria veicular, os policiais militares encontraram uma pistola calibre .9mm no local indicado pelo suspeito. Ainda foram localizados, uma maleta contendo carregadores e munições da arma e uma fita adesiva, que teria sido utilizada para amarrar a vítima das agressões.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Central de Flagrantes, para registro da ocorrência e demais providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.

Fonte: GOV MT