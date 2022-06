Governo de MT prorroga edital para credenciamento de médicos peritos e psiquiatras

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) prorrogou por mais 12 meses, a partir desta quinta-feira (23), o edital de credenciamento de médicos para prestação de serviços voltados a avaliações médicas periciais de servidores públicos. A prestação de serviços será para os municípios de Água Boa, Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Confresa, Cuiabá, Diamantino, Juara, Juína, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra e Várzea Grande.

Também foi prorrogado o edital de credenciamento de médicos psiquiatras para atender na Coordenadoria de Perícia Médica da capital.

O credenciamento desses médicos em diversos municípios visa ampliar o atendimento e diminuir o deslocamento dos servidores, levando mais comodidade aos funcionários públicos que atuam no interior do Estado.

O atendimento será realizado nos consultórios médicos dos credenciados, mediante agendamento prévio, e no caso dos psiquiatras, na Coordenadoria de Perícia Médica em Cuiabá, também com horário marcado.

Os médicos peritos avaliarão a incapacidade laborativa para o exercício das atribuições do cargo nos casos de licença para tratamento médico, por motivo de doença de pessoa da família, licença a servidora gestante e readaptação de função. Os psiquiatras avaliarão a incapacidade permanente e periciados envolvidos em procedimentos administrativos.

O profissional interessado deverá enviar toda a documentação necessária, de acordo com o edital, para a Coordenadoria de Perícia Médica para apreciação. Assim que a documentação for aprovada será realizada a contratação do serviço. Após a assinatura do contrato o médico passará por um treinamento e já estará habilitado para iniciar os atendimentos.

O médico credenciado poderá realizar até sete atendimentos diários nessa modalidade, perfazendo um total de 35 atendimentos semanais ou 140 atendimentos mensais. Já os atendimentos previstos no edital para psiquiatras serão realizados conforme convocação, com data e horário agendados.

O credenciamento poderá ser requerido a qualquer tempo durante a vigência do edital, que é de um ano.

Dúvidas entrar em contato nos telefones: 3613-3737 / 3613-3760 / 3613-3752 ou através do e-mail: periciamedicamt@seplag.mt.gov.br.

Acesse AQUI os editais.