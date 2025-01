Governo de MT prorroga prazo para inscrições no programa de residência técnica

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) prorrogou o prazo de inscrições para o programa de Residência Técnica do Governo de Mato Grosso. Os interessados têm até 11 de fevereiro para se inscrever no programa. A retificação do edital de Residência Técnica Nº001/2025/Seplag foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira (31.1).

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo Sistema Estadual de Seleção (SiesMT).

Podem se inscrever profissionais formados nos últimos dez anos em Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Ciência e Tecnologia, Engenharia Civil, Engenharia da Computação e Sistemas de Informação. Também são aceitas inscrições de tecnólogos em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Banco de Dados e Gestão Pública.

A seleção, regida pelo Edital Nº 001/2025/Seplag, visa a formação de cadastro de reserva, com atuação prevista em Cuiabá. Os candidatos aprovados serão convocados conforme a necessidade dos órgãos estaduais. No ato da contratação, o candidato deverá estar cursando pós-graduação.

De acordo com o edital, o residente técnico receberá, mensalmente, bolsa-auxílio de R$3.250,00, e auxílio-transporte de R$209,24, por uma jornada de atividades de 30 horas semanais, ou seja, 6 horas diárias.

Programa de Residência Técnica

A Residência Técnica oferece uma formação complementar para os residentes, sem configurar vínculo empregatício com a Administração Pública Estadual. Ao concluir o programa e atender aos requisitos estabelecidos, o participante receberá um certificado emitido pela Escola de Governo de Mato Grosso.

Durante a residência, os participantes terão a oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos em cursos de graduação e pós-graduação, num ambiente profissional especializado. A experiência contribui para o desenvolvimento de habilidades e para a preparação para o ingresso no mercado de trabalho.

Dúvidas sobre o processo seletivo podem ser encaminhadas para o e-mail [email protected]

Confira as demais alterações das datas do processo no documento em anexo.

