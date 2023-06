Com o objetivo de alinhar estratégias comuns às duas instituições no combate à prática de crimes, o procurador-geral de Justiça, Deosdete Cruz Junior, e a delegada-geral da Polícia Judiciária Civil, Daniela Silveira Maidel, realizaram nesta segunda-feira (12) uma reunião na sede da PJC. O encontro contou também com a participação do delegado-geral adjunto, Rodrigo Bastos da Silva, do Diretor de Inteligência, Juliano Silva de Carvalho, e do promotor de Justiça Marcelo Caetano Vacchiano.

O procurador-geral de Justiça destacou a importância do trabalho conjunto das duas instituições. “Para o Ministério Público é muito bom contar com a constante parceria da Polícia Judiciária Civil, instituição pela qual temos o maior respeito, cuja gestão tem conseguindo atingir excelentes resultados para a nossa sociedade”, ressaltou.

Entre as parcerias de sucesso entre Ministério Público e Polícia Judiciária Civil, o procurador-geral de Justiça destaca os resultados alcançados por meio da atuação conjunta das duas instituições no Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA) e do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco).

.“Além da Polícia Judiciária Civil, o CIRA e Gaeco também contam com a participação de outras importantes instituições. Temos a convicção de que somente com a articulação de todos os entes que compõem o Estado, obteremos êxito no combate aos crimes de qualquer natureza”, afirmou o PGJ.

Na oportunidade, o promotor de Justiça Marcelo Caetano Vacchiano também enalteceu o trabalho conjunto realizado com a Polícia Civil na área ambiental. “A delegada Alessandra Saturnino de Souza Cozzolino tem desempenhado um excelente trabalho junto ao Gaeco Ambiental, temos obtido excelentes resultados no combate aos ilícitos ambientais e às organizações criminosas”, ressaltou.

