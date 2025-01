Governo de MT publica convocação de 70 profissionais classificados no concurso público da SES

Estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 já podem se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). As inscrições começaram nesta sexta-feira (17.1) e seguem até terça-feira (21.1). A Unemat está com 2310 vagas no sistema, em 58 cursos de graduação, para ingresso no período letivo 2025/2.

O resultado da 1ª chamada será publicado no dia 26, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do Governo Federal. Os aprovados devem encaminhar a documentação para matrícula, pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa/Unemat), entre os dias 27 e 31 de janeiro. O período letivo 2025/2 terá início no dia 11 de agosto.

Quem deseja participar da lista de espera para a segunda chamada e chamadas subsequentes, até a quarta, deve manifestar interesse pelo site do SiSU, no período de 26 a 31 de janeiro de 2025.

A lista de espera será divulgada pela Unemat no dia 17 de fevereiro, pela página vestibular.unemat.br.

Cotas

A Unemat oferta 60% das vagas para alunos oriundos de escolas públicas e 40% das vagas para ampla concorrência.

Cronograma

Inscrição: 17 a 21/01

Chamada Regular: 26/01

Matrícula ou registro acadêmico junto à Instituição: 27 a 31/01

Manifestação de interesse na lista de espera: 26 a 31/01

Divulgação da lista de espera da Unemat: 17/02

Informações sobre cursos, vagas, cronograma de inscrição, seleção e matrícula podem ser acessadas no Portal do Candidato.

