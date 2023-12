Governo de MT reabre Casa Tur no Centro Histórico de Cuiabá para fortalecer o turismo

O resultado de 2023 do Pré-Enem Digit@l MT, projeto desenvolvido pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), será divulgado em uma live transmitida pelo canal da instituição no YouTube, nesta terça-feira (19.12), das 8h30 às 11h.

O objetivo do evento é compartilhar as boas práticas realizadas ao longo do ano, destacando os resultados alcançados como ampliação da participação dos estudantes da rede estadual no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado nos dias 5 e 12 de novembro, além da melhora no desempenho geral dos estudantes e ampliação do acesso ao ensino superior.

O Pré-Enem Digit@l faz parte da Política Educacional Projetos Integrados Pedagógicos, uma das 30 políticas que compõem o plano EducAção 10 Anos, que objetiva colocar a educação pública de Mato Grosso entre as mais bem avaliadas no país até 2032.

O projeto foi criado com o intuito de melhorar o desempenho dos estudantes do 3º ano do Ensino Médio e do 2º ano da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Enem, além de contribuir para a recomposição da aprendizagem.

De acordo com o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, a meta foi atingida, superando todas as dificuldades causadas pela pandemia. “Desde que o Pré-Enem Digit@l foi iniciado com 584 inscritos, em 2020, e saltou para 4.158 em 2021, a participação no projeto vem crescendo significativamente”, explicou.

Na edição de 2023, o Pré-Enem Digit@l contou com a participação de 13.954 estudantes, que receberam um kit de material didático de apoio, com 16 livros.

Os estudantes também tiveram acesso a aulões presenciais, aulas online e plantões tira-dúvidas adaptados à realidade de cada uma das 14 Diretorias Regionais de Educação (DREs). O número de inscritos em 2023 cresceu 61% se comparado com o ano anterior, quando alcançou um total de 5.272 inscritos.

Para 2024, a meta é chegar a 15 mil inscritos no Pré-Enem Digit@l. Com o aumento do atendimento, a Seduc pretende estimular ainda mais o protagonismo de jovens e adultos, além de maximizar o sucesso na participação do Enem e as consequentes oportunidades de ingresso nas Instituições de Ensino Superior. “Novamente, vamos trabalhar de forma constante e garantir que todos os inscritos recebam o kit de livros para estudos e participem das atividades”, adiantou Alan.

Em relação aos estudantes da rede inscritos no Enem, os números também indicam um avanço significativo. Em 2021, 22.370 estudantes se inscreveram; em 2022, 28.194, e, neste ano, 30.301 participaram de todas as etapas, o que representou 93,16% do total de estudantes matriculados no 3º ano do Ensino Médio e 2º ano da EJA.

Diante dos resultados, o secretário destacou o empenho dos coordenadores, professores e demais profissionais da educação que participaram do projeto e foram os principais responsáveis pelo sucesso do Pré-Enem Digit@al até agora.

“Ao longo de 2023, por exemplo, foram realizadas visitas às escolas, participação em lives e reuniões presenciais, concursos de redação, simulados, aulões de véspera, entre outras atividades. Vamos continuar avançando com total apoio às nossas equipes e aos estudantes que sonham ingressar no Ensino Superior”, concluiu