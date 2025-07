Governo de MT realiza Arraiá da Cidadania na Arena Pantanal a partir desta sexta-feira (25)

O Governo de Mato Grosso realiza, às 19h30 desta sexta-feira (25.7), a abertura do Arraiá da Cidadania, evento promovido pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc) e pela Unidade de Ações Sociais e Atenção à Família (Unaf), na Arena Pantanal, em Cuiabá. O governador Mauro Mendes e a primeira-dama Virginia Mendes estarão presentes na abertura do evento.

O Arraiá será realizado até o domingo (27.7), com entrada gratuita, sempre a partir das 18h. A iniciativa reunirá serviços essenciais, diversão para todas as idades e uma programação cultural completa, com praça de alimentação, parque de diversões, apresentações regionais, como o grupo Flor Ribeirinha e show nacional na abertura nesta sexta-feira (25), com a dupla Cleber e Cauan. O objetivo é aproximar ainda mais a população dos programas sociais do Governo de Mato Grosso e, ao mesmo tempo, proporcionar um momento de lazer e cultura.

Durante os três dias de evento, a população terá acesso à emissão gratuita de documentos, como segunda via de certidões (nascimento, casamento e óbito), plastificação de documentos, orientação das vertentes do programa SER Família, orientações e atendimentos do SER Família Mulher, orientações do SER Família Capacita, e muito mais.

Além dos serviços sociais, o Arraiá também contará com diversas atividades culturais, apresentações musicais, comidas tradicionais das festas juninas e um ambiente acolhedor para toda a família.

O evento é aberto ao público, com a opção de participar da entrada solidária, que consiste na doação de uma lata de leite em pó ou um pacote de fralda. Toda a estrutura foi pensada para garantir acessibilidade, segurança e conforto aos participantes.

Programação

Sexta-feira (25.7)

18h – Espaço da Cidadania

18h30 – Flor Ribeirinha

21h – Cleber e Cauan

Sábado (26.7)

18h – Espaço da Cidadania

18h30 – Flor Ribeirinha

20h – Real Som

21h30 – Rômulo Costa

Domingo (27.7)

18h – Espaço da Cidadania

18h30 – Flor Ribeirinha

20h – Thiago Roseno

21h30 – Matheuzinho Sucessinho

Serviço

Arraiá da Cidadania inicia nesta sexta-feira (25) na Arena Pantanal

Datas: De 25 a 27 de julho, a partir das 18h

Local: Arena Pantanal

Fonte: Governo MT – MT