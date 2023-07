Governo de MT realiza aula inaugural de formação de soldados e oficiais da PM nesta segunda-feira (10)

¿Após uma semana de competições em Lucas do Rio Verde (MT), foram definidas, nesta sexta-feira (07.07), as equipes campeãs estaduais dos Jogos Escolares Mato-grossenses. Realizado pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), o evento esportivo garante às equipes vencedoras a vaga para representar Mato Grosso nos Jogos Escolares Brasileiros.

A etapa estadual dos Jogos Escolares Mato-grossenses reuniu, de 02 a 07 de julho, 94 equipes de escolas públicas e privadas de todas as regiões do Estado, totalizando cerca de 1,5 mil pessoas, entre atletas, técnicos e dirigentes.

Compostas por estudantes de 12 a 14 anos, as equipes escolares participantes competiram e venceram as suas respectivas etapas regionais em uma das modalidades abrangidas: basquetebol, futsal, handebol e voleibol.

No basquetebol, as campeãs mato-grossenses são as equipes da Escola Municipal 04 de Julho, de Campo Novo do Parecis, no masculino; e a da Escola Estadual 10 de Dezembro, de Pedra Preta, no feminino.

No futsal, o título estadual masculino ficou com a equipe da Escola Estadual Luiz Frutuoso da Silva, de Sapezal; e o feminino foi conquistado pela Escola Estadual Manoel Gomes, de Várzea Grande.

Já no handebol, a Escola Estadual 13 de Maio, de Sorriso, assegurou o título de campeã mato-grossense com as equipes masculina e feminina.

O município de Sorriso garantiu ainda o título estadual no voleibol masculino, com a equipe do Centro de Educação Básica (CEB) São José. No voleibol feminino, a campeã mato-grossense é a equipe da Escola Progresso, de Campo Verde.

“Parabenizamos as equipes vencedoras e desejamos sucesso na preparação para a etapa nacional dos Jogos Escolares. Parabéns também a todas as equipes participantes, que estão entre as melhores de Mato Grosso. E muito obrigado a todos e todas que acreditam na importância do esporte escolar na formação e desenvolvimento de nossas crianças e jovens”, declara o secretário da Secel, Jefferson Carvalho Neves.

Outras disputas estaduais

Na próxima semana, de 13 a 16 de julho, acontece a etapa estadual das modalidades esportivas individuais, que incluem atletismo, badminton, ciclismo, ginástica rítmica, judô, natação, taekwondo, tênis de mesa, vôlei de praia e wrestling. Abrangendo estudantes de 12 a 17 anos, a competição estadual será sediada em Várzea Grande.

E de 21 a 27 de julho ocorre a etapa estadual dos Jogos Estudantis, que envolvem seleções municipais formadas por estudantes de 15 a 17 anos. Com disputas nas modalidades coletivas de basquetebol, futsal, handebol e voleibol, o evento será realizado em Água Boa.

Os Jogos Escolares e Jogos Estudantis de Seleções Mato-grossenses são realizados pela Secel em parceria com os municípios-sedes e apoio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT).

Equipes campeãs dos Jogos Escolares Mato-grossenses

Basquetebol Masculino: Escola Mun. 04 de Julho, de Campo Novo do Parecis

Basquetebol Feminino: Escola Est. 10 de Dezembro, de Pedra Preta

Futsal Masculino: E.E Luiz Frutuoso da Silva, de Sapezal

Futsal Feminino: E.E. Manoel Gomes, de Várzea Grande

Handebol masculino: E.E 13 de Maio, de Sorriso

Handebol feminino: E.E 13 de Maio, de Sorriso

Voleibol masculino: CEB São José, de Sorriso

Voleibol feminino: Escola Progresso, de Campo Verde

Fonte: Governo MT – MT