Governo de MT reduz em 76% custo da taxa para mudança de categoria de empresas

Migrar da categoria Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (Eireli) para Limitada (Ltda) ficou mais barato em Mato Grosso. A Junta Comercial de Mato Grosso (Jucemat) reduziu em 76% o valor da taxa de alteração dessa categoria, o custo que era de R$ 210,00 caiu para R$ 50,00.

De acordo com o presidente da Jucemat, Manoel Lourenço do Amorim, esta é mais uma medida promovida pelo Governo do Estado para oportunizar o crescimento do empreendedorismo em Mato Grosso.

“Esta é uma iniciativa apresentada pela Junta Comercial que foi prontamente acolhida pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, César Miranda e pelo governador Mauro Mendes. Eles entendem que ao oferecer melhores condições ao empreendedor estão dando oportunidade de trabalho e renda à população mato-grossense”, explica.

O gestor destaca que a retração do valor para modificação de categoria foi pensada para atender à Lei nº 14.195/21, que estabeleceu o fim do tipo de empresa Eireli, criando a Sociedade Limitada Unipessoal. Desde 21 de agosto do ano passado não pode ser mais registrada essa natureza jurídica.

Atualmente Mato Grosso possui 25.959 empresas Eireli ativas.