Governo de MT reforça apoio às comunidades de Chapada dos Guimarães com entrega de cestas e cobertores

A população das comunidades Rio da Casca e Mata Grande, em Chapada dos Guimarães recebeu, neste sábado (28.6), mais uma ação dos programas SER Família Solidário e SER Família Aconchego, executados pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc). Foram entregues mais de 260 cestas de alimentos e kits de higiene e limpeza, 320 cobertores e também 150 kits de guloseimas para as crianças.

A iniciativa, idealizada pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, tem como foco atender famílias em situação de vulnerabilidade com itens essenciais para o bem-estar e a dignidade dos lares mato-grossenses. Além da distribuição dos itens, a ação reforça o vínculo do Governo com as comunidades do interior do Estado.

“Chapada é uma terra que faz parte da minha história e do meu coração. Cada cesta, cada cobertor, cada kit entregue representa o cuidado, o respeito e o carinho do nosso governo com as famílias mato-grossenses. Seguiremos firmes, com fé em Deus, cuidando de quem mais precisa”, declarou a primeira-dama Virginia Mendes.



Foto: Junior Silgueiro | Setasc-MT

Durante a ação, o secretário adjunto de Cidadania e Inclusão Socioprodutiva (Sacis), Emerson Toledo, destacou a importância do momento e o carinho com que o programa tem sido desenvolvido para atender cada mato-grossense.

“Nós estamos com o nosso coração muito alegre, muito feliz por mais uma vez estarmos realizando uma ação na região. A nossa primeira-dama, Virginia Mendes, jamais irá deixar de atender as comunidades mais distantes. O Programa SER Família foi um sonho, que hoje se tornou realidade ao levar segurança alimentar a tantas famílias do nosso Estado”, disse.

A ação foi celebrada pelos moradores, que reconheceram a importância do apoio, especialmente em um período de aumento do frio e de dificuldades econômicas. Leidiane Lima, moradora da comunidade Mata Grande, foi uma das beneficiadas na ação.



Foto: Junior Silgueiro | Setasc-MT

“É uma ajuda muito grande esse alimento que chegou para nós. A gente sabe que os produtos da cesta básica estão inflacionados. E como aqui muitos trabalham por diária em fazendas, esses alimentos vai ajudar bastante na alimentação da comunidade. E agora no frio chegando, os cobertores também vêm nos esquentar”, afirmou.

Leidiane também fez um agradecimento especial à primeira-dama do Estado de Mato Grosso. “Virginia Mendes, agradeço em nome de toda a comunidade Mata Grande, por essa ação ter chegado até aqui. Por tudo que você tem feito em prol da assistência social de Mato Grosso.”, declarou.



Foto: Junior Silgueiro | Setasc-MT

Já dona Maria Pacheco do Nascimento, ficou emocionada ao lembrar da história que compartilha com a primeira-dama.

“Eu conheço a Virginia desde novinha. Ela lembra da família do Rio da Casca, onde foi criada, porque conhece a nossa realidade. Não sou aposentada e me mantenho com um auxílio. Esses alimentos farão a diferença na minha casa”, concluiu.

Foto: Junior Silgueiro | Setasc-MT

Fonte: Governo MT – MT