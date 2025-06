Governo de MT repassa recursos e entrega equipamentos para Pronto Socorro de VG

Com foco no fortalecimento do trade turístico, a Desenvolve MT – Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso já liberou mais de R$ 32 milhões em créditos para empresas ligadas ao setor em Mato Grosso, entre 2020 e abril de 2025.

O setor, composto por restaurantes, bares, cafeterias e estabelecimentos similares, foi o que mais recorreu à linha de crédito voltada ao turismo, seguido pelos prestadores de infraestrutura de apoio e eventos, prestadores especializados em segmentos turísticos e meios de hospedagem, que foram os que mais investiram em seus negócios.

Esses valores refletem o impacto positivo do crédito, contribuindo para o crescimento e a diversificação da economia local. Um exemplo disso é Adriane Barroso Pina Marques, sócia-proprietária do Santa Rosa Pantanal Hotel, no Pantanal. A empresária trabalha com hotelaria há cinco anos, com foco no ecoturismo. Ela começou no ramo devido a um sonho antigo de seu pai.

Seu negócio, que no começo tinha seis quartos, foi crescendo e ganhando proporção. Atualmente, o hotel possui 31 quartos exclusivos para atender turistas que buscam explorar a região. A capacidade do local é de 82 pessoas hospedadas.

Adriane relata que contratou a linha de crédito no ano passado e que a iniciativa trouxe benefícios significativos para o hotel, permitindo a realização de aplicações estratégicas que impulsionaram as vendas do negócio. “Foi possível investir na melhoria da infraestrutura do hotel, renovar a frota de barcos para melhor atender os turistas e instalar mais geradores de energia elétrica, proporcionando maior conforto e bem-estar aos hóspedes”, destaca.

Às margens do Rio São Lourenço, na região de Porto Jofre, o Santa Rosa Pantanal Hotel recebe visitantes de diversas partes do mundo que buscam vivenciar o Pantanal em sua plenitude, seja por meio da pesca esportiva ou da observação da rica fauna e flora da região, em especial das onças-pintadas.

A empreendedora relata que, de junho a novembro, período de seca, é quando há maior movimentação de estrangeiros em seu negócio. Os brasileiros costumam visitar o espaço no primeiro semestre do ano, no fim da piracema e início da temporada de pesca esportiva.

Crédito

A linha de crédito Desenvolve Turismo oferece recursos de até R$ 1,5 milhão, com taxas de juros de até 1,4% ao mês, com bônus de adimplência de 20% para pagamento em dia. Com as modalidades Turismo e Turismo Transporte, as condições da linha são de prazos de até 120 meses e carência de até 24 meses. Os veículos são exclusivos da modalidade Turismo Transporte.

Barcos, lanchas, carros e outros meios de transporte para passeios e viagens, assim como máquinas e equipamentos nacionais novos, que podem ser usados para aprimorar o atendimento, estão entre os itens financiáveis pelo crédito. Insumos e estoques para se preparar para grandes eventos, assim como materiais para reforma e obras civis, podem ser adquiridos por meio da linha. Energia solar, móveis e utensílios nacionais novos também estão incluídos, com o objetivo de proporcionar maior conforto aos clientes.

Empresas com CNAEs de turismo podem solicitar o crédito no site desenvolve.mt.gov.br. O processo é 100% digital. Também é possível entrar em contato e tirar dúvidas pelo telefone (65) 3613-7900.

Fonte: Governo MT – MT