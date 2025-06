Governo de MT sanciona nesta quarta-feira (4) lei que regulamenta free shop em Cáceres

Com sede em Sinop, a Tecmar Náutica vem ampliando sua atuação no setor náutico e turístico de Mato Grosso. Além de ser referência na formação de condutores de embarcações e na regularização de documentos náuticos, a empresa agora investe em uma nova fase, um flutuante navegável voltado ao turismo e ao lazer. A estrutura está sendo construída com apoio da linha de crédito Turismo da Desenvolve MT.

Sócio da empresa, Eduardo Leite destaca que a atuação da Tecmar Náutica com treinamentos e habilitações começou como resposta direta ao aumento das fiscalizações da Marinha em Sinop e região. Com a abertura da Agência Fluvial de Sinop da Marinha do Brasil (AgSinop), em abril de 2022, a presença da autoridade marítima foi reforçada e a demanda por regularização se intensificou.

Foi nesse cenário que a empresa estruturou sua atuação para atender, com rapidez e eficiência, pessoas e empresas que buscavam se adequar às normas, oferecendo treinamentos, consultoria e suporte completo no processo de habilitação e documentação náutica.

Para acompanhar essa expansão turística, a Tecmar recorreu à linha de crédito Turismo da Desenvolve MT. O recurso foi destinado à construção de um flutuante, que está sendo projetado com estrutura personalizada. Com dois quartos, cozinha, área verde e um segundo andar, a proposta é oferecer experiências exclusivas, com passeios guiados, eventos e pacotes turísticos que valorizem o potencial natural da região. Ao contrário de outros flutuantes fixos, este terá capacidade de navegação, ampliando as possibilidades de exploração do entorno.

O flutuante funcionará também como uma espécie de sala de aula sobre o rio. A estrutura vai permitir simulações de manobras, atracação, fundeio e outras práticas exigidas pela Marinha nos processos de habilitação. A iniciativa representa um avanço não só para a empresa, mas para o setor de turismo náutico na região, oferecendo uma formação mais completa e profissionalizada dentro das normas exigidas pela Marinha do Brasil.

Com esse novo empreendimento, a empresa busca diversificar seus serviços e atrair um público interessado em turismo de natureza, pesca esportiva e experiências diferenciadas na água. Com o novo flutuante, a expectativa não é apenas expandir os negócios, mas também impulsionar o turismo regional, oferecendo uma alternativa segura, legalizada e profissional para quem deseja aproveitar os rios de Mato Grosso com conforto e responsabilidade.

Desenvolve Turismo

Com o objetivo de impulsionar o setor turístico em Mato Grosso, a Desenvolve MT já destinou mais de R$32 milhões em crédito para empresas do segmento entre 2020 e abril de 2025. A linha Desenvolve Turismo oferece condições facilitadas para quem atua no trade turístico, com financiamentos de até R$1,5 milhão, prazos que chegam a 120 meses e até 24 meses de carência, além de taxas de juros reduzidas e bônus de adimplência.

Empreendimentos com atividades ligadas ao turismo podem utilizar os recursos para investir em infraestrutura, adquirir embarcações, veículos, equipamentos, mobiliário, sistemas de energia solar, materiais para reformas e até insumos e estoque. A contratação é 100% digital, diretamente no site da Desenvolve MT.

A iniciativa reforça o compromisso da Agência de Fomento com o fortalecimento da economia regional, estimulando a criação de novas experiências turísticas, geração de renda e valorização do potencial natural e cultural do estado.

*Com supervisão de Livia Rabani

Fonte: Governo MT – MT