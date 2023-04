Governo de MT tem investido em ações que fortalecem a cultura de Cuiabá

Os investimentos do Governo de Mato Grosso estão possibilitando grandes avanços ao setor cultural em Cuiabá. Executados pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), os recursos estaduais beneficiam o município por meio de editais como Movimentar, MT Preservar, MT Criativo e Audiovisual, que atenderam trabalhadores de diversos segmentos artísticos e proporcionaram o acesso da população a bens culturais na capital mato-grossense.

A cantora Karola Nunes, uma das contempladas nos editais da Secel, afirma que Cuiabá está em um momento cultural muito potente. Ela ressalta a importância de políticas públicas voltadas para o fomento da cultura.

“Sorte a minha que estou junto nesse momento, nesse processo de fortalecimento da cultura. Com os recursos do edital é possível fazer materiais com responsabilidade, que você tem orgulho de mostrar e de dizer que é resultado de uma política pública”, disse a cantora.

Dentre os investimentos na cultura de Cuiabá estão, ainda, patrocínios de iniciativas que asseguram à população o acesso a práticas culturais e de lazer, como o Fan Fest da Copa do Mundo 2022, eventos como o Rua do Rasqueado, espetáculos e festivais diversos.

Destacam-se também os recursos aplicados para fortalecer os trabalhos de importantes espaços culturais da Capital, que contam e preservam a história, além de oferecer atividades permanentes à comunidade. Nessa lista estão inclusos os centros culturais Casarão das Artes, Casarão das Pretas e Casa Barão de Melgaço.

A Casa Barão tem sido palco do Sarau Literomusical 100+1, evento realizado em parceria com a Academia Mato-Grossense de Letras (AML). “Agradecemos a parceria da Secel-MT, que possibilitou a realização do Sarau Literomusical 100+1, continuidade de um projeto iniciado no centenário da instituição, incentivando a visibilidade dos saberes e fazeres culturais”, ressalta Sueli Batista, presidente da AML.

No campo do empreendedorismo criativo, muitos negócios têm saído do papel e se fortalecido com o apoio da Secel-MT, como é o caso da Juliana de Souza Silva, do Encontrei Brechó. Ela só conseguiu se perceber como empreendedora após quase três anos de atividade, a partir da consultoria que recebeu no MoveMT.

“O projeto MoveMT foi um divisor de águas na minha jornada como empreendedora. Com certeza me senti muito mais capaz e confiante enquanto mulher gorda e mãe, a espalhar cada vez mais a importância de uma moda sustentável e inclusiva para meninas e mulheres como eu. As mentorias impulsionaram muito os processos internos da minha empresa, consegui delegar tarefas e a ter uma base mais sólida e duradoura”, destaca Juliana.

Contemplada no edital MT Criativo, com o projeto Lambuza Musical, uma agência voltada para impulsionar carreiras de artistas que trabalham com música autoral, a produtora Larissa Sossai fala da importância dos investimentos realizados pelo Estado, para o desenvolvimento do setor cultural.

“A gente tem muita vontade e sabe que é capaz de fazer. Muitas vezes precisamos do aporte financeiro para conseguir realizar. Ter a Secel em especial o MT Criativo, como aliados, acreditando e proporcionando investimentos na música e em tantas áreas da cultura era o que faltava para o setor se aquecer”, destaca Larissa.