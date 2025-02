“Governo de MT tem mão forte nos investimentos em todas as áreas”, afirma prefeito de Campo Verde

O prefeito de Campo Verde, Alexandre Lopes, afirmou, nesta sexta-feira (21.2), que o Governo de Mato Grosso tem “mão forte” com os investimentos em todo o Estado e em todas as áreas.

“O Governo de Mato Grosso trabalha muito na infraestrutura, na saúde, na educação, no social, em todas as áreas. Isso prova realmente que não é um governo que atende apenas uma área. O Estado tem mão forte nos investimentos em todas as áreas. Nós, de Campo Verde, somos prova disso aí”, ressaltou.

O governador Mauro Mendes e a primeira dama Virginia Mendes estiveram em Campo Verde, nesta sexta (21), e inauguraram o novo prédio da Escola Estadual Jupiara, que recebeu investimentos de R$ 7,8 milhões do Estado. Eles também vistoriaram as obras do aeroporto municipal, a construção de 256 apartamentos no Residencial Florais do Campo 1, e lançaram mais 320, pelo Residencial Florais do Campo 2, ambos com subsídio do programa SER Família Habitação, idealizado pela primeira-dama.

Entre outros investimentos do Estado, citados por Alexandre, no município, estão asfaltamento de estradas vicinais para assentamentos rurais, subsídios para ações culturais, auxílios na assistência social e a entrega de uma escola técnica.

Alexandre também citou que as construções do aeroporto municipal e da Ferrovia Estadual Senador Vicente Vuolo, que fica a 60 quilômetros do município, vão trazer mais desenvolvimento para o município.

“Essa integração de modais tem feito muito bem a Mato Grosso, mas, sobretudo, a nossa região. De longe, o governador foi o que mais fez para Campo Verde”, apontou.

Pela tarde, a comitiva seguiu para Carlinda para a inauguração da ponte de 691 metros sobre o Rio Teles Pires e assinatura da ordem de serviço para asfaltar 75 quilômetros da MT-419.

Confira todos os investimentos entregues em Campo Verde desde 2019.

Fonte: Governo MT – MT