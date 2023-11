Governo de MT vai restaurar Estrada da Cachoeira da Fumaça em Jaciara

A primeira-dama de Novo São Joaquim, Isabella Mendonça, afirmou que a entrega das primeiras 50 casas populares do programa SER Família Habitação, do Governo do Estado, nesta sexta-feira (24.11), no município, é resultado do empenho da primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, idealizadora do programa voltado a ajudar a população em situação de vulnerabilidade social.

“Para nós, significa muito, significa Novo São Joaquim ser reconhecido em Mato Grosso e a dona Virginia, junto com o governador Mauro Mendes, que fizeram isso acontecer. À primeira-dama, eu só tenho a minha gratidão. Primeiro, pelo ser humano que a senhora é, o coração enorme e esse projeto que a senhora sonhou e realizou. São 50 famílias que vão ser habitadas por esse projeto tão lindo que abençoou tantas pessoas e que possa vir muito mais”, declarou.

Isabella lembrou que a primeira-dama Virginia Mendes a recebeu em casa para conhecer as demandas da região.

“Quero agradecer em especial a nossa primeira-dama do Estado por ter me atendido, me recebido na casa dela com tanto carinho, elegante, sempre linda e simples de coração, humana, assim como o nosso governador Mauro Mendes”, pontuou, ao agradeceu também a secretária de Estado de Assistência Social, Grasi Bugalho, pelo atendimento prestado ao município.

A primeira-dama Virginia Mendes esteve presente à cerimônia de entrega das chaves às famílias contempladas com as novas moradias, acompanhada do governador Mauro Mendes.

“Estou com o coração repleto de gratidão de saber que 50 famílias finalmente terão os seus lares que tanto sonharam. Essa é uma ação em conjunto com pessoas que acreditam que podemos mudar a vida das pessoas. Por isso, quero agradecer o governador Mauro Mendes, o deputado Max Russi, que tem o social nas veias, assim como eu, e também a parceria do prefeito Leonardo e a dedicação da primeira-dama Isabela, o empenho do secretário Marcelo Oliveira, da Sinfra, e sua equipe, o acompanhamento da secretária Grasielle e sua equipe na Setasc e minha equipe Unaf, porque ninguém faz nada sozinho”, agradeceu.

Novo São Joaquim é o primeiro município contemplado com as casas do SER Família Habitação, que é coordenado pela Secretaria Estadual de Assistência Social (Setasc). Os imóveis ficam no bairro Clarindo Roque e foram construídas com investimento de R$ 6,7 milhões do Governo do Estado.

O prefeito do município, Leonardo Faria Zampa, destacou a importância do programa por representar sonhos realizados.

“Muitas famílias sendo beneficiadas hoje, que terão suas casas que não serão tomadas. São pessoas que estão tendo os sonhos realizados. São pessoas que necessitam de ajuda social. Queremos parabenizar o estado pela qualidade das casas”, enfatizou.

No evento, o deputado estadual Max Russi contou que Novo São Joaquim foi incluído pela primeira-dama do Estado na lista dos municípios beneficiados.

“Trinta municípios em Mato Grosso estavam dentro desse programa. Todos os municípios queriam. A princípio eram 30, e depois saíram de 30 para 10. Aí ficou mais difícil ainda, mas aí a primeira-dama colocou Novo São Joaquim entre esses 10, e é por isso que nós estamos conseguindo fazer essa entrega hoje”, relatou.

Também estiveram presentes no evento o deputado Juarez Costa, os secretários de Estado Alan Porto (Educação), Laice Souza (Comunicação) e Grasi Bugalho (Assistência Social).

Fonte: Governo MT – MT