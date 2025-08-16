Governo destaca potência da produção mato-grossense em feira de negócios com 80 países

Gigante do agronegócio, Mato Grosso está confirmado para a edição 2025 da Feira Internacional do Comércio Exterior do Brasil Central (Ficomex), que será realizada de 04 a 06 de setembro, em Goiânia (GO). O objetivo é fortalecer a presença do Estado no mercado internacional, atrair investidores e divulgar suas potencialidades econômicas. O evento é o maior da área no Brasil, com a presença de mais de 200 expositores, embaixadas de 80 países e mais de 50 câmaras de comércio exterior.

No primeiro semestre de 2025, o estado manteve-se como 4º colocado no ranking de exportações do Brasil, segundo dados do Comex Stat, sistema de estatísticas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

O presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (ACIEG), organizadora da Ficomex junto com a Faciest, destaca o impacto da participação do Mato Grosso pelo segundo ano consecutivo.

“Somente em relação à soja, Mato Grosso é o maior estado exportador do Brasil e seria o quarto maior produtor no mundo, se fosse um país. Ter um estado tão pujante entre os expositores reforça a potência da feira como plataforma de fortalecimento do comércio exterior do Consórcio Brasil Central e do Brasil como um todo”, celebra Rubens Fileti.

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) vai instalar um estande institucional, projetado para transmitir a imagem de um Estado moderno, sustentável e com elevado nível de desenvolvimento. A participação também contará com representantes da assessoria internacional da Casa Civil, da Agência Invest MT, além de empresas público-privadas.

“Queremos mostrar ao mundo que Mato Grosso não é só o maior produtor de grãos e proteína animal do país. Somos também um Estado que investe em logística, inovação, sustentabilidade e estamos abertos a parcerias com investidores nacionais e internacionais”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, que vai apresentar o painel sobre as potencialidades de negócios do Estado no Espaço Global da Ficomex.

Durante o evento, a comitiva mato-grossense participará de rodadas de negócios setoriais, reuniões pré-agendadas com investidores, representantes de embaixadas e câmaras de comércio, além de divulgar oportunidades concretas de negócios em setores como agronegócio, energia, logística, indústria, turismo e comércio sustentável.

Esta será a primeira feira de comércio exterior em que a Invest MT vai participar. O presidente da agência, Mirael França Praeiro, destaca que está é uma ação estratégica para posicionar Mato Grosso no cenário do comércio exterior e da atração de investimentos.

“É uma oportunidade para ampliar conexões com investidores nacionais e internacionais, câmaras de comércio e embaixadas, bem como promover o estado demonstrando o ambiente favorável e sustentável de negócios. Esta primeira iniciativa de 2025 também integra o esforço do Governo do Estado junto com o setor produtivo em consolidar parcerias comerciais e estimular a diversificação de mercados para os produtos mato-grossenses”.

Agronegócio dominante

Segundo dados do Comex Stat, no 1º semestre de 2025, as exportações mato-grossenses superaram US$ 14,7 bilhões e o saldo da balança comercial teve um superávit de US$ 13,6 bilhões. O agronegócio é o setor que serviu de guia tanto para os produtos mais exportados no 1º semestre, com soja (57,6%), algodão (11,5%) e carne bovina (10%), quanto para os mais importados pelo estado, com adubos e fertilizantes químicos (56,6%).

Entre os parceiros comerciais de maior destaque do estado, estão China, Turquia, Rússia e Estados Unidos. Este último já está confirmado na Ficomex 2025, ao lado de mais de 80 países representados por embaixadas e câmaras de comércio exterior.

A Feira também vai reunir mais de 10 estados brasileiros, além de municípios, instituições, players importantes do mercado, especialistas e empresas de todos os portes.

A Feira Internacional do Comércio Exterior no Brasil Central (Ficomex) reúne empresas, instituições e especialistas de diversos países para fomentar o comércio exterior, fortalecer a internacionalização de negócios e expandir relações comerciais entre o Brasil e o mundo. A feira foi retomada pela ACIEG em 2024, após quase 20 anos, e chega à sua quarta edição em 2025, com o tema “Transformação Digital e Sustentabilidade no Mercado Global” e uma programação que inclui palestras, workshops, rodadas de negócios e exposições.

A Ficomex tem patrocínio do Porto de Suape, Banco do Brasil e Sistema OCB/GO e apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e Sebrae Goiás.

Fonte: Governo MT – MT