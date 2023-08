Governo do Estado destina R$ 75,5 milhões para infraestrutura e agricultura familiar em Carlinda

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso disponibilizou para acesso a página que comemora os 150 anos da instituição. O hotsite está hospedado na página do Memorial do TJMT e nele é possível encontrar livros digitais, vídeos institucionais e a história da Justiça Estadual. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso disponibilizou para acesso a página que comemora os 150 anos da instituição. O hotsite está hospedado na página do Memorial do TJMT e nele é possível encontrar livros digitais, vídeos institucionais e a história da Justiça Estadual.

A criação deste espaço digital é mais uma ação da Comissão de Gestão de Memória do Poder Judiciário composta por magistrados e servidores que estão organizando todas as ações alusivas ao sesquicentenário da instalação da Justiça Estadual em Mato Grosso.

A coordenadora administrativa e membro da Comissão, Bruna Penachioni, explica que o hotsite dá mais visibilidade a este marco histórico do Judiciário e contempla os quesitos de acessibilidade às informações sobre a história do tribunal.

“A página dedicada ao sesquicentenário do Tribunal de Justiça de mato Grosso é uma importante ferramenta digital de divulgação das informações históricas do Poder Judiciário mato-grossense. Temos reunidos em um mesmo lugar todos os livros sobre a sua história, notícias, imagens e vídeos institucionais que contam a trajetória do nosso Tribunal em 150 anos”, disse Bruna.

Além do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os Tribunais de Justiça dos estados do Ceará, Goiás, Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Sul e São Paulo também completarão 150 anos de fundação em 2024.

História – O Tribunal da Relação da Província de Mato Grosso foi instalado em 1º de maio de 1874 e teve como primeiro desembargador Ângelo Francisco Ramos (1874/ 1875). À época, o Brasil ainda era um império governado por Dom Pedro II, que nomeou, além do presidente, outros três desembargadores: Manoel Terthuliano Thomás Henrique, Francisco Gonçalves da Rocha e Vicente Ferreira Gomes.

A nomenclatura da Corte mudou à época do Brasil República, passando a se chamar Tribunal de Apelação. Somente com a Constituição de 1946 recebeu a denominação Tribunal de Justiça.

#Paratodosverem Esta matéria possui recursos de texto alternativo para promover a inclusão das pessoas com deficiência visual. Foto 1: Logomarca dos 150 anos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A logomarca é composta pelo mapa do estado com o numeral 150 vazado na arte. No numeral 0 está escrito “TJMT” e logo abaixo, “sesquicentenário”.

Laura Meireles

Coordenadoria de Comunicação da Presidência do TJMT

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT