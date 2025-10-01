Governo do Estado e Imac abrem inscrições para workshop sobre produção sustentável

Estão abertas as inscrições para o Workshop “Diálogo Produtivo: A solução sustentável para Mato Grosso”, que acontecerá o auditório Ponce de Arruda, das 8h às 18h, na próxima sexta-feira (3.10), no Palácio Paiaguás. O evento é realizado pelo Instituto Mato-grossense da Carne (Imac), com o apoio do Governo do Estado.

Para se inscrever, acesse o link (http://capacitacoes.controladoria.mt.gov.br/curso/4494/Dialogo-Produtivo-a-solucao-sustentavel-para-Mato-Grosso). Durante o workshop, serão discutidas estratégias e soluções para uma produção sustentável no estado, baseada em escuta qualificada, articulação técnica e construção de convergências institucionais.

A programação do evento inclui dois painéis. O primeiro com o tema “Oportunidades e desafios nos mercados consumidores” e o segundo sobre “Estratégia público-privada para o fortalecimento de uma cadeia produtiva sustentável”.

A diretora executiva do Imac, Paula Sodré Queiroz, destaca a importância da iniciativa. “O workshop é uma oportunidade de unir diferentes setores em torno de soluções práticas para garantir que a produção em Mato Grosso seja, ao mesmo tempo, competitiva e sustentável. Nosso objetivo é construir, junto com os parceiros, caminhos que tragam benefícios econômicos, ambientais e sociais para o estado”.

A secretária de Estado de Meio Ambiente, Mauren Lazzaretti, ressalta que a agenda ambiental é uma oportunidade para acesso a mercados, valorização produtiva, inclusão tecnológica e abertura de financiamento verde na produção agropecuária, florestal, energética e industrial em Mato Grosso.

“A engenharia legal e institucional já existe, o que ainda falta é uma engenharia de soluções: prática, colaborativa e construída com os atores que vivem os desafios no campo, na floresta, na indústria e nos gabinetes”, afirmou a secretária.

