Governo e FAO preparam lançamento do Observatório das Mulheres Rurais

Equipes da Secretaria de Estado de Defesa Civil (Sedec-RJ) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) estão mobilizadas para prevenir e minimizar os danos causados pela chuva que começaram a cair em Petrópolis, na região serrana do Rio, na tarde de hoje (20).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, até as 17h30, os militares tinham sido acionados para cinco ocorrências na cidade, entre elas uma ameaça de deslizamento na Rua 24 de maio, sem vítimas, e salvamento de pessoas ilhadas.

O Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais do Rio de Janeiro (Cemaden-RJ) faz monitoramento 24 horas por dia das condições meteorológicas e dos níveis pluviométricos no estado, com o envio de alertas, para as regiões, em caso de riscos de deslizamentos ou inundações.

Segundo o Cemaden-RJ, o maior registro pluviométrico até agora é de 207.8 mm em 4 horas e as localidades mais atingidas foram Dr. Thouzet, Vila Felipe e Independência.

“A equipe de meteorologia permanecerá atualizando a previsão nas próximas horas caso haja alterações. Os profissionais monitoram as condições climáticas em todo o estado”, acrescentou.

Alertas

A Defesa Civil Estadual envia gratuitamente, por celular, alertas de risco de chuvas fortes, tempestades de raios, ventanias, deslizamentos e inundações. “O serviço é uma importante ferramenta na prevenção de tragédias e está disponível para toda a população. Para se cadastrar é preciso mandar um SMS com o número do CEP de interesse para 40199”, orientou a pasta.