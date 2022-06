Governo entrega 172 veículos, 181 armas, 110 drones e radiocomunicadores para a Segurança Pública de MT

O secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, Tomás Sant’Ana, comunicou nesta terça-feira, 31, ao senador Wellington Fagundes, que o MEC dará “total apoio” à implantação de um novo campus do Instituto Federal de Mato Grosso em Água Boa, na região Araguaia.

“Cabe a nós agora, da SETEC criar o caminho para que isso seja efetivado. Toda esta disposição do Estado, do município e dos senadores permite que o processo possa avançar de forma efetiva”, afirmou o secretário.

O senador Wellington Fagundes (PL-MT), vice-presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios e um dos maiores articuladores para implantação do campus, afirmou que tem trabalhado para Água Boa ser um grande exemplo de estruturação para receber o grande desenvolvimento, que acontecerá com a FICO – Ferrovia de Integração do Centro-Oeste.

“É muito importante a preparação de nossa mão de obra. Com certeza, quem ganha com isso é toda a população, com o IFMT em Mato Grosso consolidando o desenvolvimento de toda a região”, celebrou Fagundes.

O reitor do Instituto, Júlio Cesar Santos, adiantou que a nova unidade permitirá um atendimento imediato a pelo menos 1.000 estudantes no Ensino Técnico. “Os alunos do município de Água Boa e da região poderão cursar o ensino médio regular nas unidades estaduais e e os cursos técnicos no contraturno, no IFMT”, explicou.

Para o secretário de Educação de Mato Grosso, Alan Porto, a demanda concluída permitirá a oferta do “quinto itinerário do Ensino Médio”, na medida em que o Governo Mauro Mendes tem se preocupado com o desenvolvimento da educação tecnológica. Ao comemorar a disponibilidade do MEC, ele agradeceu ao reitor e aos senadores Wellington Fagundes e Fábio Garcia por toda articulação.

Fábio Garcia destacou que Água Boa é a mais promissora fronteira agrícola de MT e uma região ainda muito distante de qualquer polo do IFMT. “Então, é absolutamente necessário que façamos na maior brevidade possível, porque Mato Grosso tem o desafio de oferecer mão de obra qualificada, agregando valor à região”, acrescentou.

O prefeito de Água Boa, Mariano Kolankiewicz Filho, afirmou que o município já tem disponíveis as áreas previstas para o IFMT. O presidente da Câmara dos Vereadores, Luís Cesar de Lara Pinto Filho, Cesinha, também agradeceu o ativismo parlamentar. Segundo ele, tanto Wellington quanto Fábio Garcia têm “lutado incansavelmente pelo desenvolvimento e preparo da cidade e região, beneficiando todos os que aqui vivem”.