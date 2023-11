Governo entrega casas para 50 famílias de Novo São Joaquim: “Vão dar qualidade de vida”, declara prefeito

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) irá homenagear os destaques do esporte em Mato Grosso na segunda edição do Prêmio Sabino Albertão. Serão premiados projetos, atletas, treinadores, instituições e representantes da comunicação esportiva que se destacaram entre julho de 2022 e julho de 2023.

Confira os indicados:

A categoria Atleta do Ano é concorrida pelos esportistas do atletismo Jânio Marcos Varjão, de Barra do Garças, e Lissandra Maysa Campos, de Nossa Senhora do Livramento, além do atleta de Wrestling, Kyle Santana Oliveira, de Cuiabá; a jogadora de Rugby7, Isadora Lopes de Souza, de Cuiabá; e a jogadora de handebol, Isadora Oliveira Pessato, de Sorriso.

Para a categoria Paratleta do Ano, foram indicados a judoca Erika Cheres Zoaga, de Cuiabá, o mesatenista Guilherme Oliveira de Souza, de Alto Araguaia, e o atleta de provas de velocidade e de salto em distância, Tallysson Nunes de Oliveira, de Rondonópolis.

Na categoria Técnico do Ano, o Prêmio está sendo disputado por Kethleen Azevedo, treinadora do time feminino do Mixto, Sivirino Souza dos Santos, treinador de atletismo em Barra do Garças, e Cristiano Fripp, treinador de handebol em Sorriso.

Na categoria Gestor Esportivo do Ano, os indicados são os secretários municipais de Esporte Caroline Lima, de Santo Antônio de Leverger, Gustavo Lana, de Pontes e Lacerda, Jacson Lopes, de Lucas do Rio Verde, Luiz Feiras, de Primavera do Leste, e Erik Rodrigo, de Água Boa.

A categoria Comunicador Esportivo tem como indicados os profissionais Nilson de Freitas, mais conhecido como Aranha, do site MT Esporte de Alta Floresta, Jonathas Gabetel, da TV Centro América Cuiabá, e Pedro Lima, que atua no site Olhar Esportivo e na rádio CBN, em Cuiabá,

Já para o Prêmio da categoria Mídia Esportiva foram indicados o site Primeiro Tempo, de Lucas do Rio Verde, além das páginas de redes sociais Mismatch Brasil e Divas Skateras, que tratam de basquetebol e skate, respectivamente.

Na categoria Federação Destaque estão concorrendo a Federação Mato-grossense de Futebol (FMF), Federação Mato-grossense de Desporto Escolar (FMDE) e Federação Mato-grossense de Judô (FMTJ).

Outra categoria que não poderia faltar na premiação é a de Time do Ano. Para a disputa foram indicados o time feminino do Mixto Esporte Clube, o Cuiabá Esporte Clube, e o Melina Rugby.

Também estão incluídas categorias que premiam projetos sociais, paralímpicos e de iniciação esportiva. Para o Prêmio Projeto Social do Ano, foram indicados a União da Força, projeto de karatê em Cuiabá, a Associação Atlética Itaubense, de Itaúba, e a Associação de Judô de Cáceres.

Na categoria Projeto Paralímpico, os indicados são o Instituto Fernandinho – CT WB Judô e Associação de Arco e Flecha, ambos de Cuiabá. Ainda concorre ao Prêmio o projeto de treinamentos paralímpicos nas aldeias indígenas, de Canarana.

E na categoria Projeto de Iniciação Esportiva, as indicações destacaram as atividades desenvolvidas pela Barra do Garças Associação de Atletismo, Associação Pés de Ouro e Associação Varzeagrandense de Atletismo (AVA).

Os premiados serão conhecidos em cerimônia, que acontece no dia 9 de dezembro, em Cuiabá.

A edição 2023 do Prêmio Sabino Albertão é uma realização do Instituto Kurâdomôdo em parceria com a Secel-MT, e produção da Bemtivi Academia de Arte. As indicações foram feitas por uma comissão da Pasta Estadual a partir de inscrições abertas ao público por meio de formulário online, que foi disponibilizado no mês de setembro.

O nome do prêmio é uma homenagem ao professor e ex-secretário de Estado de Esportes e Lazer (1997 a 2002), Sabino Albertão Filho, que faleceu em 2021. Entre as políticas públicas implantadas em sua gestão, estão a criação dos Jogos Estudantis Mato-grossenses, a implementação do Fundo de Desenvolvimento Desportivo (Funded) e a Lei de Incentivo ao Esporte em Mato Grosso.

Hall da Fama e Troféu Amigo do Esporte

Além dos premiados, haverá também homenagens especiais com os destaques do Hall da Fama e a entrega do Troféu Amigo do Esporte a esportistas e instituições que contribuem para o cenário positivo do esporte do Estado.

O troféu Amigo do Esporte desta edição reconhece a contribuição da Federação das Indústrias de Mato Grosso (Fiemt) e da Academia Bodytech Goiabeiras. E dois novos destaques da história do esporte em Mato Grosso entrarão para o Hall da Fama: o nadador Felipe Lima e o skatista Ricardo Oliveira.

De acordo com o secretário da Secel-MT, Jefferson Carvalho Neves, as homenagens buscam dar reconhecimento público ao impacto positivo que esses profissionais e empresas proporcionam ao esporte mato-grossense.

“É uma honra homenagear grandes atletas como o Felipe e o Ricardo, dois mato-grossenses que ajudam a levar o nome do Estado ao cenário esportivo nacional e internacional. Da mesma forma, vamos valorizar parcerias fundamentais para a realização de grandiosos eventos esportivos em Mato Grosso, como o histórico jogo do Brasil na Arena Pantanal, que teve o apoio da Bodytech, e o Troféu Brasil de Atletismo, que contou com a essencial contribuição da Fiemt”, afirmou o secretário.

