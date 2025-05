Governo envia projeto à Assembleia para criação de regime tributário para free shop em Cáceres

O Governo de Mato Grosso discutiu com a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, a importância do plano de contingência para a gestão de riscos de desastres no Estado.

O secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia, recebeu o secretário nacional, Wolnei Wolff, na tarde desta terça-feira (13.5), no Palácio Paiaguás.

Na ocasião, Fábio Garcia destacou que a Defesa Civil de Mato Grosso está à disposição para apoiar os municípios nas ações necessárias para o mapeamento dos riscos e na elaboração do plano, e ressaltou a importância do planejamento de ações integradas para atender a população de forma rápida e eficiente em caso de necessidade.

“É preciso estruturar as Defesas Civis dos municípios para que possamos estar preparados para os eventos de mudanças climáticas, que podem ser cada dia mais corriqueiros. É importante que as prefeituras estejam preparadas para, junto com o Governo do Estado e a Defesa Civil Nacional, enfrentar esses eventos, principalmente nas épocas de chuva, que nos leva a ter alagamentos, rompimentos de barreiras e pontes, além da época de seca, que tem sido marcada pelos incêndios florestais. Sem planejamento não vamos conseguir mitigar, da melhor forma possível, esses incidentes”, avaliou o chefe da Casa Civil.

O plano de contingência é um documento estratégico que mapeia os riscos de desastres nos municípios, como enchetes e deslizamentos, e estabelece uma série de protocolos que orientam a atuação dos órgãos nos casos de situação de emergência ou calamidade pública.

O secretário nacional de Defesa Civil, Wolnei Wolff, ressaltou que o documento é fundamental para que o Governo Federal possa enviar recursos para auxiliar as prefeituras a mitigar os riscos, e que as coordenadorias municipais precisam ser capacitadas para construir o planejamento.

“As prefeituras precisam dar importância para os planos de contigência. As mudanças climáticas nos impõe situações de desastres cada vez mais frequentes e intensas. Isso não vai mudar no curto prazo, e a tendência é ficar mais impactante, como as chuvas no Rio Grande do Sul no ano passado. Então, os prefeitos precisam colocar a mão na consciência, capacitar as suas defesas civis e fazer a sua parte”, afirmou.

O secretário adjunto de Defesa Civil de Mato Grosso, coronel BM César Brum, enfatizou que o Estado está pronto para ajudar os municípios e ressaltou a importância da estruturação das coordenadorias municipais.

“A Defesa Civil Estadual tem atuado de forma cooperada com a União e as prefeituras quando algum município enfrenta uma situação de emergência que não pode solucionar sozinho. Prontamente, nós apoiamos os municípios e vamos a campo para que a comunidade local possa voltar à normalidade o mais rápido possível, no entanto, é fundamental que os municípios estruturem as equipes de Defesa Civil para dar uma resposta eficiente à população”, disse.

A elaboração do plano de contingência vai ser tema de capacitação no Tribunal de Contas do Estado (TCE) entre esta quarta e sexta-feira (14 e 16.5). O evento vai contar com a participação do secretário nacional, Wolnei Wolff, além de apoio da Defesa Civil do Estado e Corpo de Bombeiros.

Fonte: Governo MT – MT