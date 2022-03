Governo Estadual lança Nota Fiscal Fácil

No dia 10 de março, a Receita Estadual do Paraná apresentou uma novidade com potencial para desburocratizar muitas questões que fazem parte do dia a dia do produtor rural. O aplicativo (app) para celular Nota Fiscal Fácil (NFF) promete simplificar a emissão da nota fiscal eletrônica pelos agricultores, trazendo diversas vantagens para esse processo, como acabar com a inserção de códigos de produtos e alíquotas e a possibilidade da emissão sem estar conectado à internet. Por enquanto esse sistema está disponível no Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás.

“Quando foi lançada a nota fiscal eletrônica, muitos produtores acharam complexo, tinham dificuldade em encontrar as informações como códigos e classificações de produtos, alíquotas e classificações tributárias. Agora com essa ferramenta, a expectativa é que boa parte dessa burocracia seja eliminada, visto que o app preencherá automaticamente estas informações”, avalia Eleutério Czornei, técnico do Departamento Jurídico (Dejur) do Sistema FAEP/SENAR-PR.

Neste primeiro momento apenas produtores de hortifrútis podem utilizar a NFF. Em breve a medida deve ser estendida a outros produtores pessoa física que comercializam seus produtos.

Lembrando que a emissão da nota fiscal eletrônica é obrigatória para o produtor rural quando vende para fora do Paraná, e s utilização do app facilitará essa obrigação. O uso da ferramenta para vendas dentro do Estado é opcional.

“Por meio da Nota Fiscal Fácil, o produtor insere a informação e o sistema já informa se tem que recolher imposto. Uma vantagem deste App é que ele funciona off-line, então pode trabalhar na propriedade, onde muitas vezes o sinal é falho”, destaca Czornei.

Serviço

Para baixar o aplicativo Nota Fiscal Fácil gratuitamente, basta acessar a loja virtual (Android e IOS). Para utilizar a NFF, os produtores rurais precisam ter cadastro no portal do governo federal (gov.br/governodigital/pt-br/conta-gov-br)