“Governo faz investimentos fundamentais em todas as áreas para desenvolver os municípios e melhorar a vida do cidadão” afirma prefeito de Água Boa

O Governo de Mato Grosso anunciou investimentos na ordem de R$ 92,6 milhões para oito municípios do Médio Araguaia. Os recursos serão aplicados em obras de infraestrutura urbana e em rodovias, e também com a entrega de ônibus escolares e máquinas e na saúde.

Os convênios, ordens de serviço e termos de doação foram assinados pelo governador Mauro Mendes nesta quinta-feira (09.06), durante evento em Água Boa. Ele também anunciou investimento de R$ 6 milhões para a modernização e ampliação do Hospital Regional de Água Boa.

“Graças a muito trabalho e muita seriedade, nós conseguimos consertar Mato Grosso nesses três anos. Algumas coisas estão acontecendo apenas em Mato Grosso. Nenhum estado do Brasil está fazendo os investimentos que nós estamos fazendo, com quase 200 pontes de concreto sendo construídas e 2.500 quilômetros de asfalto novo”, afirmou o governador Mauro Mendes.

Para o prefeito de Água, Dr. Mariano, esse é um dia muito importante para a cidade. “Chegamos hoje orgulhosos, de poder compartilhar esses avanços em todas as cidades. Me sinto orgulhoso de um governo que ajuda a saúde, que faz um investimento fundamental na educação e na infraestrutura. Isso faz com que nossa cidade se desenvolva cada vez mais e seja uma referência, melhorando a vida de toda população”, afirmou.

Em Água Boa serão R$ 40 milhões investidos. Por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT), foram anunciados a licitação para asfaltar 16 km da MT-240 e convênios para construção de alambrado de proteção no aeródromo municipal, conservação do asfalto de 82 ruas e avenidas, além da construção de 50 casas populares. Por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), foi entregue um ônibus escolar novo.

O senador Fábio Garcia destacou que os investimentos são realizados nos 141 municípios e que nenhum Estado apresenta hoje oportunidades iguais em Mato Grosso. Já o senador Wellington Fagundes lembrou que em todas as cidades onde passa há um grande volume de recursos estaduais.

Para Canarana, o Governo vai investir R$ 10,8 milhões para asfaltar a pista do aeroporto e para construir um campo de futebol society. O município ainda vai receber um ônibus escolar e uma escavadeira.

Em Querência serão R$ 6 milhões, com a entrega de duas motoniveladoras, quatro rolos compactadores, uma escavadeira e a ordem de início para construção de uma ponte sobre o Rio Daro. Outros R$ 3 milhões irão para Serra Nova Dourada, com a conservação do asfalto de 15 ruas, asfalto novo para outras cinco, além de serviços de drenagem em vários. O município também vai receber 199 luminárias de LED do programa MT Iluminado, uma pá-carregadeira e um ônibus escolar.

Os investimentos também serão realizados em Ribeirão Cascalheira, em um valor total de R$ 10 milhões. Serão construídas 50 casas populares e o Estado vai auxiliar na compra de material para manutenção de 30 ruas e para asfaltar outras. O município também vai receber uma escavadeira.

Em Campinápolis serão R$ 5,7 milhões para construção de calçadas, asfalto novo e drenagem em diversas ruas, além da entrega de um rolo compactador. Para Nova Nazaré serão R$ 5,6 milhões para asfalto novo em 20 ruas, aplicação de lama asfáltica em mais quatro, construção do centro cultural, compra de instrumentos musicais e construção de padaria indígena. Por fim, em Cocalinho serão R$ 5 milhões para asfalto novo, drenagem, sinalização, construção de calçadas, construção da Orla do Rio Araguaia e realização do Circuito Cultural do Araguaia.

Inauguração de rodovia e vistoria na ponte dos Rio das Mortes

Mais cedo, o governador Mauro Mendes foi até Cocalinho para inaugurar um trecho do asfalto da MT-326, que liga o município até Nova Nazaré, e vistoriar as obras de construção da ponte sobre o Rio das Mortes, com 483 metros de extensão, que está com 95% dos serviços executados.

“Fico muito feliz em ver uma obra tão importante, tão sonhada e tão necessária para a região na iminência de terminar, tirando um grande empecilho para o desenvolvimento dessa parte do nosso Mato Grosso”, afirmou Mauro.

De acordo com o prefeito de Cocalinho, Márcio Baco, as obras vão trazer muitos benefícios para a população local. “Isso aqui é um sonho realizado para a população de Cocalinho, essa é a alegria do nosso povo. São anos e anos de espera”, afirmou.

Para o prefeito de Nova Nazaré, João Filho, muitas pessoas duvidaram que a ponte seria realmente construída. “Quando a obra foi lançada muitas pessoas criticaram achando que seria mais uma promessa. Não foi mais uma promessa e com menos de dois anos já está saindo a ponte sobre o Rio das Mortes”.

O prefeito citou outros investimentos realizados na região e afirmou que eles mudam a região do Médio Araguaia completamente. “Nós nunca tivemos tanto apoio quanto agora. Nosso desenvolvimento já aumentou muito desde que a ponte foi anunciada e vai aumentar ainda mais. Se você passa na ponte você vê até 300 carretas esperando para fazer a travessia na balsa”, disse.

O governador Mauro Mendes cumpre agenda na região do Araguaia nesta quinta-feira e sexta-feira. O chefe do executivo estadual passou por Barra do Garças e depois irá para Confresa e Vila Rica, com o anúncio de investimentos e entrega de equipamentos.

Acompanharam o governador na agenda os senadores Wellington Fagundes e Fábio Garcia, os deputados federais Nelson Barbudo, Neri Geller e Juarez Costa, os deputados estaduais Ondanir Bortolini (Nininho), Max Russi, Dr Eugênio, Xuxu Dal Molin, Elizeu Nascimento e Dr João. Também, os prefeitos dos municípios da região.

Ainda, os secretários de Estado Rogério Gallo (Casa Civil), Laice Souza (Comunicação), Marcelo de Oliveira (Infraestrutura), Alan Porto (Educação) e Maurício Munhoz (Ciência, Tecnologia e Inovação), entre outras lideranças locais.