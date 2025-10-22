Saúde
Governo Federal concede auxílio e oferta de moradia para residentes
Após 44 anos, o Governo Federal, por meio do Decreto nº 12.681/2025, publicado nesta terça-feira (21), regulamentou a concessão de moradia e o pagamento do auxílio-moradia para médicos residentes com matrícula e vínculo ativo em programas de residência médica de especialidade, área de atuação ou ano adicional. A iniciativa oficializa a Lei nº 6.932/1981 e estabelece regras claras para garantir o benefício em todo o território nacional, fortalecendo a formação médica no país.
O investimento previsto para o pagamento do auxílio-moradia nos meses de novembro e dezembro deste ano é de R$ 24 milhões. Para 2026 e 2027, o valor será de R$ 151,6 milhões anuais. O pagamento de auxílio-moradia somente ocorrerá quando a instituição ofertante da residência médica não dispuser de estrutura habitacional destinada à concessão de moradia. Caso o médico-residente optar por não utilizar a moradia disponibilizada, não terá direito ao recebimento de auxílio-moradia.
A concessão de moradia ou o pagamento do auxílio terá o mesmo tempo de duração da residência médica e poderá ser usufruído ainda que o médico-residente esteja afastado por motivo de licença-médica, licença-maternidade ou extensão de licença-maternidade. Caso o médico-residente seja desligado do programa, a instituição poderá cancelar o benefício.
“A moradia para o residente é um direito previsto na Lei da Residência Médica de 1981, mas, desde então, nunca havia sido regulamentada. Essa lacuna gerava dificuldades tanto para os residentes quanto para os programas de residência, inclusive com a judicialização do tema. Por isso, a regulamentação dessa questão se tornou uma necessidade em âmbito federal”, destacou o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Felipe Proenço.
O texto prevê ainda que o Ministério da Educação (MEC) e o Ministério da Saúde poderão custear o pagamento do auxílio-moradia por meio das bolsas em que um deles for o órgão financiador junto à instituição que oferece o programa de residência médica.
REGRAS DO AUXÍLIO-MORADIA
1. Moradia ofertada pela instituição
• Estrutura mínima: espaços para sono, descanso, higiene, preparo e consumo de alimentos e limpeza, com infraestrutura e serviços essenciais (água, esgoto, energia).
• Pode ser em quarto individual ou compartilhado.
• Prioridade para residentes do CadÚnico e ações afirmativas.
• Custos de propriedade, tributos, taxas e manutenção, pagas pela instituição.
• Despesas de consumo: água, energia, internet, telefonia, será de responsabilidade do residente.
2. Auxílio-moradia em dinheiro
- Pago quando a instituição não oferecer moradia.
- O valor corresponde a 10% da bolsa de residência médica e é pago mensalmente, a partir do mês seguinte à aprovação do pedido.
- O benefício é pessoal e não pode ser transferido.
- Pode ser custeado pelo Ministério da Saúde, Ministério da Educação ou pela própria instituição que oferece o programa de residência.
Ministério da Saúde inicia capacitação nacional para a oferta do Implanon no SUS
Como parte da estratégia para ofertar no SUS o implante subdérmico contraceptivo de etonogestrel, conhecido como Implanon, o Ministério da Saúde iniciou, nesta quarta-feira (22), a capacitação de profissionais que atuarão na orientação, na inserção e no acompanhamento das pacientes que optarem pelo método. A primeira oficina aconteceu em Salvador (BA). Até o final de 2025, todas as unidades da federação, incluindo o Distrito Federal, receberão formações sobre o implante, que é considerado vantajoso para prevenir a gravidez não planejada por sua longa duração e alta eficácia, podendo atuar no organismo por até três anos.
A capacitação é destinada a gestores, médicas(os) e enfermeiras(os) indicados pelos municípios. Ao todo, mais de 2 mil profissionais serão qualificados. Também participam representantes dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), universidades, secretarias estaduais e municipais de saúde e dos Conselhos Estaduais de Secretários Municipais de Saúde (Cosems), a fim de fortalecer a implementação do método em todo o país.
Com carga horária de oito horas, as oficinas são presenciais e combinam teoria e prática com o uso de simuladores anatômicos. A formação aborda as indicações, contraindicações e as técnicas de inserção e retirada do Implanon. Além disso, contempla temas sobre outros métodos contraceptivos disponíveis no SUS e sobre o aconselhamento em planejamento reprodutivo. Vinte e três profissionais foram contratadas para apoiar os estados e municípios nas formações.
O Ministério da Saúde também enviou kits de simulação, com aplicadores, placebos, braços anatômicos e peles artificiais, além de materiais técnicos padronizados para orientar profissionais e gestores sobre o uso do Implanon e o cuidado integral às mulheres.
Distribuição
Começou neste mês a distribuição aos estados das primeiras 200 mil unidades do implante recebidas pelo Ministério da Saúde. As regiões com maiores índices de vulnerabilidade social e gravidez na adolescência terão prioridade no recebimento. Até 2026, está prevista a entrega de 1,8 milhão de dispositivos, sendo 500 mil ainda neste ano.
A incorporação do Implanon ao SUS foi publicada em julho de 2025, após recomendação favorável da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec). O método é indicado para mulheres em idade fértil entre 14 e 49 anos.
O Implanon se soma aos métodos contraceptivos já disponíveis gratuitamente no SUS, como preservativos externos e internos, DIU de cobre, anticoncepcionais orais combinados e de progestagênio, pílulas de emergência, laqueadura tubária bilateral e vasectomia, entre outros.
O Ministério da Saúde reforça que apenas os preservativos oferecem proteção contra Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). A distribuição é gratuita pelo SUS.
Consulta pública sobre distribuição de equipamentos odontológicos para o SUS está aberta até 29 de outubro
O Ministério da Saúde abriu uma consulta pública para ouvir fornecedores, especialistas e toda a sociedade sobre o processo de aquisição e distribuição de equipamentos odontológicos para todos os estados e o Distrito Federal. A iniciativa busca ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde bucal, modernizando o parque tecnológico do SUS, e recebe contribuições até 29 de outubro.
“O aumento da cobertura da atenção à saúde bucal e a melhoria da infraestrutura instalada nas unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) impactam diretamente a vida de cada cidadão”, destaca Edson Lucena, coordenador-geral de Saúde Bucal. “Antes de realizar a aquisição e a entrega dos equipamentos, queremos ouvir todas as partes envolvidas no planejamento da contratação, visando elevar a qualidade técnica, mitigar riscos e aumentar a probabilidade de êxito no futuro certame”, explica.
Posteriormente, serão distribuídos consultórios odontológicos portáteis, cadeiras odontológicas, ultrassons, fotopolimerizadores, lasers terapêuticos, compressores de ar e conjuntos acadêmicos odontológicos. Esses equipamentos mais modernos e precisos permitirão diagnósticos mais rápidos e tratamentos mais eficazes.
A ação faz parte da retomada do Brasil Sorridente, programa criado em 2004 para garantir acesso gratuito a serviços odontológicos em todo o país. A iniciativa engloba ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal em Unidades Básicas de Saúde (UBS), Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) e Laboratórios Regionais de Prótese Dentária (LRPDs).
Nos últimos dois anos, o programa passou de 1 mil para mais de 33 mil equipes de saúde bucal espalhadas pelo Brasil, com o investimento saltando de R$ 1,5 bilhão em 2022 para R$ 4,3 bilhões em 2024. Somente neste ano, serão entregues 800 novas Unidades Odontológicas Móveis (UOM), ampliando a frota de 107 para 900 veículos, que levarão atendimento a regiões que há mais de uma década não recebiam investimentos.
A iniciativa reforça o compromisso do Ministério da Saúde com o fortalecimento da atenção à saúde bucal e a consolidação do Brasil Brasil Sorridente em todo o país.
