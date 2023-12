Governo federal conclui pagamento de emendas de Jayme Campos para Mato Grosso

Carrinhos, bonecas, bolas de futebol, super-heróis, quebra-cabeças, kits de cozinha e tantos outros brinquedos fizeram a alegria de 1600 crianças que participaram do Natal do Amor, evento natalino que fechou a programação pública da Assembleia Social em 2023. A festinha, com direito a cachorro quente, refrigerante e fotos com o Bom Velhinho, ocorreu no sábado (16), no Residencial Nico Baracat 2, em Cuiabá, com entrada gratuita.

O natal para a criançada é uma iniciativa dos voluntários do grupo Caravana do Gugu há seis anos e, há três anos, ocorre por meio da parceria com a Assembleia Social (Superintendência de Integração, Cidadania e Cultura da ALMT), que se responsabiliza pela infraestrutura e pela arrecadação dos brinquedos. Os voluntários garantiram o lanche e o atendimento dos pequeninos.

As crianças estavam muito ansiosas pela chegada do Papai Noel e pela entrega dos presentes, claro. O pequeno Henrique Gabriel dos Santos, de 8 anos, sonha em ser jogador de futebol. Foi vestido com a camiseta da seleção brasileira e ganhou uma bola. De poucas palavras, resumiu que a festinha foi “legal”.

Uele da Mariele de Souza, de 7 anos, ganhou um kit para fazer bolo, com batedeira, colher e outras peças. Disse que gostou do presente e deixou a mamãe Marcela de Souza Marcelino mais tranquila. Além de Uele, Marcela é mãe de gêmeos de três anos, cada qual com um carrinho. “Achei maravilhoso [o evento], porque eles gostam [de ganhar brinquedo]. Já está garantido o Natal”, contou.

Os brinquedos do Natal do Amor são resultado de uma campanha de arrecadação encabeçada pelo presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputado Eduardo Botelho, e da presidente de honra da Assembleia Social, Sônia Meira Botelho, complementados por doações ao Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros, por meio do ingresso social. Foram arrecadados mais de 2400 brinquedos e, além de atender a confraternização do Nico Baracat e região, no último sábado, contribuiu com festividades natalinas de 11 instituições filantrópicas, que receberam quantidades proporcionais ao tamanho de cada evento.

Foto: Luiz Marchetti / Assembleia Social

“Criança quer brinquedo. Criança quer brincar. A Assembleia Social fez um trabalho convocando as pessoas para doar, para fazer uma ação social, fazer as crianças sorrirem e as pessoas vieram, contribuíram, doaram e o resultado foi muito bom. E isso é uma grande alegria para nós”, refletiu o presidente da ALMT, deputado Eduardo Botelho.

Aos pequeninos, Daniella Paula Oliveira, superintendente da Assembleia Social, agradeceu a todos os voluntários e participantes. “É uma festa bonita de generosidade. Crianças, sintam-se abraçadas, que vocês entendam que a magia do Natal é amor no coração, é amar e receber amor. Mamães, papais, vovô, vovó, titia que estão acompanhando, obrigada por confiarem no nosso trabalho”, discursou.

Patrícia da Silva Barbalho é moradora do Residencial Nico Baracat 3 há muitos anos e levou o afilhado Ivan Miguel Almeida Costa, de 1 ano e 7 meses, para ganhar um carrinho no Natal do Amor. “É muito bom para as crianças, elas adoram. É a primeira vez que eu participo, porque meus filhos já estão todos grandes, mas aproveitei este ano e trouxe ele. E esse já é o presentinho de Natal dele”, contou.

Camila da Silva Freire mora no Nico Baracat 1 e é mãe de dois meninos, um de 10 meses e outro de 3 anos. Tomou refrigerante, comeu cachorro quente e levou brinquedos para os filhos. “Veio numa hora boa, já está garantido o presente de Natal”, resumiu.