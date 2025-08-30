Saúde
Governo Federal investe R$ 1 bilhão em novo hospital inteligente 100% SUS no RS
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), Gilberto Barichello, o superintendente da Área de Soluções de Infraestrutura Social do BNDES, Ian Guerreiro, e a diretora de Programa da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimento da Casa Civil, Mara Souza, assinaram neste sábado (30) o contrato que marca o início da estruturação do projeto para a construção de um novo hospital 100% SUS no Rio Grande do Sul.
A iniciativa, que prevê investimento de cerca de R$ 1 bilhão, vai integrar, em um único complexo, os serviços atualmente oferecidos pelo Hospital Fêmina (HFE), Hospital da Criança Conceição (HCC) e Centro Obstétrico do Hospital Nossa Senhora da Conceição (CO-HNSC), além de um novo Centro de Apoio ao Diagnóstico e Terapia (CADT).
Durante o evento, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou que o novo centro de pesquisa e ensino do Grupo Hospitalar Conceição (GHC) levará o nome de Centro de Pesquisa e Ensino Luiz Fernando Veríssimo, em homenagem ao escritor gaúcho falecido neste sábado.
“Nós vamos homenagear o Luiz Fernando Veríssimo, o novo centro de pesquisa e ensino se chamará Centro de Pesquisa e Ensino Luiz Fernando Veríssimo, para que os valores, o significado desse grande escritor, desse grande intelectual do Brasil inspire a formação, a pesquisa e o ensino aqui no Grupo Hospitalar Conceição”, destacou Padilha.
O ministro também manifestou solidariedade à família de Veríssimo, “Chego a Porto Alegre com a triste notícia do falecimento deste gaúcho ícone brasileiro. Anunciamos agora que o novo Centro de Pesquisa e Ensino do GHC, maior hospital 100% SUS do RS, levará seu nome. Irei ao velório para transmitir as condolências do presidente Lula”.
A futura unidade será erguida no bairro Passo d’Areia, em Porto Alegre, em área estratégica por estar junto ao atual complexo do GHC. O contrato de estruturação, primeira fase do projeto, prevê investimento de R$ 3,4 milhões para a elaboração de estudos técnicos pelo BNDES ao longo de 24 meses.
Já a Parceria Público-Privada (PPP) lançada neste sábado (30) está estimada em cerca de R$ 1 bilhão, e garantirá a construção e operação dos serviços não assistenciais, como limpeza, alimentação, segurança e estacionamento.
Inovação no SUS
Além do novo centro de pesquisa, a unidade será uma das primeiras do Brasil a operar no modelo de hospital inteligente, com estrutura totalmente digital, integração de inteligência artificial, uso de ferramentas de saúde digital e conexão permanente com a rede pública.
O ministro Alexandre Padilha reforçou que este conceito faz parte de um esforço mais amplo de modernização da saúde pública. “O Brasil, o Ministério da Saúde, está fazendo uma parceria com o Banco dos BRICS para financiar a construção de um hospital inteligente no país: o Instituto Tecnológico de Medicina Inteligente Brasil, que será coordenado pelo Ministério da Saúde. Essa tecnologia dos hospitais inteligentes será implantada em várias unidades públicas do país, e essa nova estrutura do Grupo Hospitalar Conceição já será construída com essa lógica. Será um hospital totalmente digital, que utiliza inteligência artificial, saúde digital e conexão permanente com toda a rede do SUS”.
O novo hospital será referência nacional em saúde da mulher, ciclo materno-infantil, infância e adolescência, com foco em gestações de alto risco, complicações obstétricas graves, medicina fetal e atenção humanizada ao parto e puerpério. Também oferecerá cuidados intensivos neonatais e procedimentos de alta complexidade, como cirurgias fetais e transplantes.
A estrutura contará com 531 leitos clínicos, cirúrgicos e de emergência, além de 150 leitos complementares, e ampliará de 16 para 44 salas cirúrgicas, com suporte especializado. Um prédio anexo abrigará atividades de ensino, pesquisa, administração e logística, incluindo heliponto para situações críticas.
O modelo de PPP mantém toda a equipe assistencial vinculada ao GHC e ao sistema público, enquanto a iniciativa privada ficará responsável pela construção da infraestrutura e pela administração dos serviços não assistenciais. Esse modelo garante maior eficiência, modernização da gestão e integração entre os setores público e privado, ampliando a capacidade do SUS.
Com essa obra, o Ministério da Saúde reforça o papel do GHC como referência nacional em saúde pública e inovação, ampliando o acesso da população a serviços de qualidade, integrados e 100% financiados pelo SUS. O projeto integra o Programa de Parcerias de Investimento (PPI) e é o segundo projeto federal de PPP na saúde em andamento — o primeiro está sendo estruturado para o novo campus do Instituto Nacional de Câncer (INCA), no Rio de Janeiro.
Saúde
Ministério da Saúde padroniza altas hospitalares e fortalece integração de dados no SUS
O Ministério da Saúde deu mais um passo na consolidação da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) ao instituir dois modelos padronizados para registros de alta hospitalar: o Sumário de Alta (SA) e o Sumário de Alta Obstétrico (SAO). A iniciativa, oficializada pelas Portarias GM/MS nº nº 8.025 e nº 8.026, de 27 de agosto de 2025, visa fortalecer a interoperabilidade entre sistemas de saúde e garantir a continuidade do cuidado ao paciente.
O Sumário de Alta (SA) substitui a norma vigente desde 2022 e contempla o Conjunto Mínimo de Dados (CMD) da Atenção à Saúde. O documento reúne informações essenciais como diagnósticos, procedimentos realizados, evolução clínica, alergias, medicamentos prescritos e o estado de saúde do paciente no momento da alta.
Já o Sumário de Alta Obstétrico (SAO) é uma extensão do SA voltada para internações obstétricas. Estruturado em quatro blocos — internação materna, complicações obstétricas, informações sobre o parto e dados neonatais — o modelo é fundamental para garantir o cuidado contínuo de mulheres grávidas, em pós-abortamento ou puerpério, e seus recém-nascidos. Além de facilitar a comunicação entre os diferentes níveis de atenção à saúde, o SAO contribui para a redução de intervenções evitáveis e aprimora a coleta e análise de dados clínicos.
O anúncio das portarias foi realizado pela secretária de Informação e Saúde Digital, Ana Estela Haddad, em 28 de agosto, durante a 8ª Reunião da Comissão Intergestores Tripartite (CIT). Segundo a secretária, a entrega é estratégica no contexto do programa Agora Tem Especialistas, do Governo Federal, e deve ser amplamente disseminada entre estados e municípios.
Para Paula Xavier, diretora do Departamento de Informação e Informática do SUS (DATASUS/SEIDIGI/MS), “a padronização dessas informações, tanto do Sumário de Alta quanto do Sumário de Alta Obstétrico, significa que a continuidade do cuidado após a internação está mais garantida”. Ela também destacou a importância da RNDS estar recebendo dados assistenciais de média e alta complexidade, por meio da portaria de interoperabilidade do programa, que prevê a criação de diferentes modelos informacionais para integrar dados dos entes credenciados ao Sistema Único de Saúde (SUS). Com a padronização nacional desses modelos, a RNDS reforça sua função como plataforma oficial de interoperabilidade do SUS. Atualmente, a rede já reúne mais de 2,9 bilhões de registros de saúde, consolidando-se como uma das maiores bases de dados clínicos do país. A medida representa um avanço na segurança da informação, na transparência dos processos e na eficiência da gestão em saúde pública.
Saúde
Ministério lança Laboratório de Inovação em Saúde, novo modelo de cuidado integral e curso para profissionais da atenção primária
O Ministério da Saúde, em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas/OMS), lançou, nesta semana (27/8), uma série de iniciativas estratégicas voltadas ao cuidado de crianças, adolescentes e jovens. As ações integram as comemorações pelos 10 anos da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC), instituída em 2015.
Entre as novidades, está o Laboratório de Inovação em Saúde (LIS) voltado ao público infantojuvenil na atenção primária, que tem como objetivo identificar, sistematizar e divulgar experiências significativas desenvolvidas no Sistema Único de Saúde (SUS). A iniciativa busca fortalecer práticas inovadoras na gestão, atenção e formação em saúde.
“Queremos dar visibilidade a soluções criativas e eficazes que nascem nos territórios e que podem inspirar e orientar políticas públicas mais próximas das necessidades reais desse público”, ressaltou Sonia Venancio, coordenadora-geral da Atenção à Saúde das Crianças, Adolescentes e Jovens. “O Laboratório de Inovação representa um espaço de troca de conhecimento entre gestores, trabalhadores e a sociedade civil. É uma forma de valorizar soluções já construídas no SUS e ampliar seu alcance em todo o País”, acrescentou ela.
As inscrições para participar do Laboratório de Inovação em Saúde (LIS) das Crianças, Adolescentes e Jovens na Atenção Primária à Saúde (APS) ficam abertas até 19 de setembro.
Cuidado integral
Durante o evento também foi lançado o Modelo de Cuidado Integral para o Desenvolvimento na Primeira Infância – Modelo para ajudar as crianças a sobreviver e prosperar a fim de transformar a saúde e o potencial humano. O documento foi elaborado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), com tradução feita pela OPAS com apoio do Ministério da Saúde. A publicação funciona como um guia de apoio aos países no alcance da Meta 4.2 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que prevê, até 2030, garantir acesso universal ao desenvolvimento de qualidade na primeira infância.
Esse documento foi concebido para funcionar como um roteiro para a ação, ajudando a mobilizar uma coalizão de pais, mães e outros cuidadores, governos nacionais, grupos da sociedade civil, comunidade acadêmica, Nações Unidas, setor privado, instituições de ensino e prestadores de serviços a fim de assegurar o melhor início de vida para todos os bebês. No Brasil, a publicação poderá apoiar a implementação da Política Nacional Integrada da Primeira Infância, lançada pelo Presidente Lula no dia 5 de agosto.
Formação continuada
Outra entrega importante foi o lançamento do curso Desenvolvimento Neuropsicomotor, Sinais de Alerta e Intervenção Precoce, desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e disponibilizado gratuitamente na UNA-SUS. Voltada a profissionais da atenção primária do SUS, a formação online tem carga horária de 60 horas e aborda o desenvolvimento típico de crianças de zero a 10 anos, sinais de alerta para transtornos do neurodesenvolvimento e estratégias de intervenção na primeira infância.
“Formar profissionais capazes de identificar sinais de alerta de forma oportuna é fundamental para aproveitar a janela de oportunidades para promover o desenvolvimento neuropsicomotor e garantir o pleno desenvolvimento das nossas crianças”, ressaltou Sonia Venancio.
10 anos da política
A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) é um marco na consolidação do cuidado integral, equitativo e humanizado às crianças brasileiras, alinhada aos princípios do SUS e às metas da Agenda 2030 da ONU. Em uma década, a política contribuiu significativamente para a redução da mortalidade infantil e fetal por causas evitáveis, a qualificação da atenção ao parto, a promoção do aleitamento materno e o acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento infantil.
“Celebrar 10 anos da PNAISC é reafirmar o compromisso do Brasil com a sobrevivência, o cuidado integral e o desenvolvimento pleno de todas as crianças. Tudo isso faz parte de uma política que, além de ser muito bem escrita, é muito bem conduzida”, destacou Olívia Lucena, diretora do Departamento de Gestão do Cuidado Integral (DGCI), durante o evento.
A transmissão da cerimônia está disponível no canal do DataSUS no YouTube
