Governo finaliza recuperação de duas rodovias em Itiquira

O Governo de Mato Grosso finalizou as obras de restauração de duas rodovias estaduais no município de Itiquira. Com um investimento de R$ 84 milhões realizado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT), foram recuperados 131 quilômetros da MT-370 e da MT-299.

A MT-370 é a rodovia que dá acesso à sede do município, com ligação a partir do local conhecido como Mineirinho, na BR-163. O investimento para recuperar os 69,34 km da rodovia foi de R$ 48 milhões. Com isso, a população de Itiquira ganha mais segurança para se deslocar.

Já a MT-299 é a estrada que liga ao Terminal Intermodal de Itiquira, a partir do distrito de Ouro Branco do Sul, também na BR-163. Foram restaurados 61,6 km da rodovia, com um investimento total de R$ 36,1 milhões. As obras garantem melhores condições para o tráfego na rodovia, que tem um trânsito pesado de caminhões.

As duas estradas foram revestidas com Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ), tipo de asfalto que tem uma maior durabilidade. Também foram realizados serviços de conservação, como limpeza de bueiros e melhorias na drenagem. As rodovias ainda ganharam nova sinalização.



As obras fazem parte do investimento do Governo do Estado nas rodovias estaduais. Entre 2019 e 2022 foram recuperados 2.141,02 km de rodovias.

“São ações que garantem o direito de ir e vir da população, uma vez que o transporte rodoviário é o principal meio de locomoção de todos, seja dos estudantes, de pessoas que precisam de serviços de saúde, produtores ou comerciantes”, ressalta o secretário de Infraestrutura, Marcelo de Oliveira.

