Governo firma convênio, cede máquinas e lança licitação para Bom Jesus do Araguaia

O Governo de Mato Grosso vai investir R$ 74 milhões em obras de infraestrutura no município de Bom Jesus do Araguaia. Por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT), foi lançada a licitação para asfaltar 36,6 km da MT-322 no município e firmado convênio para asfalto urbano. Além disso, foi anunciada a cessão de uma motoniveladora e uma pá-carregadeira para Bom Jesus.

O prefeito da cidade, Marcilei Alves de Oliveira, o Mansão, esteve na Sinfra-MT nesta terça-feira (31.05) para a assinatura do convênio e destacou os investimentos. “É uma notícia importante a publicação da licitação da MT-322, um sonho de Bom Jesus do Araguaia e da região. Em breve vai começar essa obra tão sonhada que vai melhorar a vida de cada um dos nossos moradores”, disse.

A licitação para o asfaltamento da MT-322 foi publicada nesta quarta-feira (01.06). O trecho a receber o pavimento tem 36,6 km de extensão e vai ligar o município até o trecho asfaltado da BR-158. Com essa obra, os moradores de Bom Jesus do Araguaia vão evitar um trecho de aproximadamente 30 km da rodovia federal que não tem asfalto.

A obra irá beneficiar também os moradores de municípios vizinhos, como Serra Nova Dourada e Alto Boa Vista, que também vão utilizar o trecho da MT-322 para chegar na BR-158. A obra está orçada em R$ 70.022.442,12 e a licitação será realizada no dia 29 de junho, às 09h, por meio de Regime Diferenciado de Contratação (RDC), em lote único e com critério de menor preço.

Já o convênio assinado com a prefeitura de Bom Jesus do Araguaia, é no valor de R$ 4.034.070,80, sendo R$ 3 milhões do Governo do Estado, para realizar obras de asfalto, drenagem de águas de chuva e sinalização em 28.403,81 m² de ruas da cidade.

Receberão as obras as ruas José Sarney, Leonardo, José Ribeiro, Assembleia de Deus, Dom Pedro, Bom Jesus, Garces, Mato Grosso e Brasil, além da Avenida Goiás. Com o convênio, o Governo de Mato Grosso repassa recursos para a prefeitura, que fica responsável por realizar as obras.

Autorizada pelo governador Mauro Mendes, a Sinfra-MT também assinou o termo de cessão de duas máquinas para Bom Jesus do Araguaia, sendo uma motoniveladora e uma pá-carregadeira. “Esse é um governo que realmente tem feito a diferença para o Estado de Mato Grosso e para Bom Jesus não foi diferente. Nosso município tem sido muito ajudado”, finalizou o prefeito Mansão.