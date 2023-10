Governo firma convênio com Prefeitura para asfaltar Linha Norte em Sorriso

O Governo de Mato Grosso vai asfaltar a rodovia municipal Linha Norte, em Sorriso, em uma parceria com a Prefeitura municipal. O convênio para realizar as obras foi assinado nesta quarta-feira (18.10) pelo governador Mauro Mendes e pelo prefeito Ari Lafin, totalizando um investimento de R$ 25,4 milhões.

Segundo o acordo firmado, o Estado vai repassar R$ 13,1 milhões para a Prefeitura, que será responsável por executar as obras. O município ainda entrará com uma contrapartida de R$ 12,3 milhões. O trecho que será asfaltado tem 18,18 quilômetros, ligando da BR-163 até o Rio Celeste, a caminho do município de Vera.

“Essa é uma parceria em que o Estado entra com R$ 13 milhões e a prefeitura complementa. Tenho certeza que, a partir do ano que vem, a Prefeitura vai tomar todas as providências para termos mais essa obra”, governador Mauro Mendes.

Mauro ainda lembrou os investimentos realizados pelo Governo. “Isso tem acontecido em todo o Estado de Mato Grosso. Vamos terminar o ano com mais de 3.500 km de rodovias asfaltadas, um recorde absoluto e, se Deus quiser, vamos avançar ainda mais”.

O prefeito Ari Lafin agradeceu a parceria do Estado. “Esse é o resultado da união de agricultores, município e Governo do Estado. Uma estrada esperada, quero compartilhar com nossos produtores da Linha Norte esse convênio. Agora vamos fazer as tratativas legais, vender os obstáculos burocráticos, para a partir de março e abril do ano que vem começar essa obra”, disse.