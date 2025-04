Governo firma parceria com prefeituras para a implantação de novas unidades do Corpo de Bombeiros

A primeira-dama Virginia Mendes entregou casas, de forma gratuita, a 63 famílias do município de Ribeirão Cascalheira pelo programa SER Família Habitação – Faixa 0. As entregas ocorreram nesta terça-feira (8.4).

As unidades foram construídas por meio do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), com apoio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) por meio de convênio com o município. O investimento na construção das casas foi de R$ 6,8 milhões.

Os imóveis foram entregues às famílias com renda de até R$ 218 por cada membro familiar (per capita). O programa SER Família Habitação – Faixa 0 foi criado para estimular a construção de casas voltadas para este perfil de público.

Na oportunidade, também foram entregues 400 cestas de alimentos e 400 kits de higiene e limpeza do programa SER Família Solidário às famílias cadastradas em situação de vulnerabilidade social. O total de recursos aplicados para essas entregas somam R$ 10,5 milhões.

Juntamente com a primeira-dama, participaram o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), deputado estadual Max Russi; o deputado estadual Paulo Araújo e a secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania, coronel Grasi Paes. A comitiva foi recebida pela prefeita Dona Elza e pelo vice Eduardo Parafuso. Mais de 800 pessoas participaram da cerimônia.

“Estou muito feliz por poder estar aqui fazendo essas entregas. Queríamos entregar muito mais casas nesta cidade tão querida e acolhedora. A prefeita já me falou da necessidade de construir mais unidades, e nós vamos buscar parcerias para que isso seja possível. A importância de ter uma casa, além da segurança, é a dignidade que a família conquista. Vou sair daqui com meu coração cheio de alegria e felicidade”, afirmou a primeira-dama Virginia Mendes.

A prefeita Dona Elza destacou que a ação alcança os moradores do município em situação de vulnerabilidade social. “É como se eu estivesse recebendo a minha casa. Dona Virginia é uma pessoa de um coração grandioso, e ela quis estar aqui para ver o rosto de vocês. A alegria que você proporcionou com sua presença é gratificante”, completou.

Foto: Jana Pessôa

A primeira chave foi entregue a Maíza Souza Sales, viúva e mãe de um menino de 8 anos. Antes, ela morava em uma casa cedida pelo tio. Maíza recebeu a casa com mobiliários básicos. A unidade dela é a única exceção. “Essa casa é a realização de um sonho. Antes, eu morava numa casa doada, mas agora tenho o meu lar, isso é bem melhor. Agradeço especialmente à primeira-dama Virginia Mendes por ela pensar em nós”, disse.

Dona Aline Ribeiro de Miranda, de 42 anos, mãe de seis filhos, morava de aluguel e falou da alegria de receber as chaves da sua casa. “Agora temos um lugar nosso. Com seis filhos, eu não teria como adquirir uma casa dessas. Dona Virginia é uma mãe para todos nós”, destacou.

Foto: Jana Pessôa

“Essa é uma tarde de realização de sonhos. Deus sempre envia seres humanos para serem um canal de bênção na vida das pessoas, e a primeira-dama Virginia Mendes tem sido usada por Ele. Neste dia, cada família que está recebendo suas chaves terá um lugar para habitar”, ressaltou o pastor da Assembleia de Deus, Cícero Ferreira.

O presidente da ALMT, deputado estadual Max Russi, apontou que esse é um momento ímpar para a população de Ribeirão Cascalheira. “É um dia para comemorar. Fiquei feliz de ver a entrega de uma das casas para o senhor Manoel, um senhor de idade, que vai ter condições de dar mais conforto para sua família. Nós temos a felicidade de ter uma primeira-dama de Estado atuante e presente, uma mulher que está sempre focada na necessidade das pessoas. O SER Família Habitação é um grande sonho que ela tinha”, disse.

O deputado Paulo Araújo recordou quando sua mãe recebeu sua casa própria. “Eu ainda era criança quando minha mãe conseguiu sua casa, então eu entendo a alegria de cada pessoa que está recebendo seu lar. Nós também já temos um projeto encaminhado no Governo do Estado, em parceria com o deputado Max Russi, para asfaltar 100% da cidade, e vamos trabalhar por isso. Em breve, Virginia e o governador Mauro Mendes estarão aqui para celebrar esse convênio”, anunciou.

De acordo com a Setasc, dos 74 municípios conveniados, 11 já concluíram as obras e nove já fizeram as entregas, totalizando 602 unidades, sem custos para as pessoas beneficiadas com renda per capita de até R$ 218.

Também participaram do evento a suplente de deputada federal, Juliana Souza e os prefeitos Dr. Acássio (São Félix do Araguaia), Mansão (Bom Jesus do Araguaia), Júnior Contador (Santo Antônio) e Maranhão (Alto Boa Vista), além de vereadores, secretários municipais e entre outras autoridades.

Foto: Jana Pessôa

Fonte: Governo MT – MT