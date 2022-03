Governo firma parceria de R$ 3,7 milhões para realizar 124 procedimentos eletivos por mês na região do Alto Tapajós

Foto: DIVULGAÇÃO / ASSESSORIA

Conectando o trabalho de três artistas rondonopolitanas e ressaltando a potência da produção cultural mato-grossense, Karola Nunes, Nega Lu e Pacha Ana apresentam, nesta quarta-feira (16), às 20h, o show DasMatas, de forma presencial no Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros, após um ano da gravação do espetáculo on-line. A entrada são 2kg de alimentos não perecíveis.

Karola Nunes, Nega Lu e Pacha Ana cantam, compõem, tocam e comandam as próprias carreiras. Em “DasMatas” as três se encontram no palco criando um show único que une seus repertórios autorais e mescla os integrantes de suas bandas.

Além das três artistas de Rondonópolis, o show contará com a presença da percussionista Juliane Grisólia, também cantora e compositora, que apresentará uma de suas músicas. O espetáculo terá tradução simultânea em Libras.

DasMatas é um projeto pensado para, mais que entreter, somar forças e trazer holofotes para as mulheres negras da cena musical local.

Ainda compõe a banda Augusto Krebs, Paulinho Nascimento, Lênin Correa, Wilson Jr. e Virgílio Ribeiro.

O projeto conta com o apoio da Assembleia Social e Teatro Zulmira Canavarros e foi contemplado pelo edital Funarte Circulação das Artes – Edição Centro-Oeste, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.

“Nosso palco será tomado por toda a potência dessas mulheres que carregam a brasilidade e toda a diversidade da música mato-grossense. Nossa produção é riquíssima e devemos exaltá-la”, comentou a diretora da Assembleia Social e do Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros, Daniella Paula Oliveira.

As artistas

Karola Nunes representou a região Centro-Oeste na Mostra de Música Nacional do Sesc em 2018, gravou seu primeiro álbum “Somos Som” (2019), com participação de Curumin e produção de Gustavo Ruiz, ganhou como melhor autora e melhor videoclipe do Centro-Oeste no Prêmio Profissionais da Música (DF) no último ano.

Pacha Ana lançou o primeiro disco de Rap feminino de Mato Grosso, “Omo Oyá” (2018). Em 2019 circulou pelo Sesc no projeto “Arte da Palavra”, levando suas poesias e canções com o espetáculo “Faces: A Poesia Negra Em Mim, Em Nós” a sete estados e quatorze cidades. Na poesia representou diversas vezes seu estado no SLAM BR e participou do programa Manos e Minas.

Nega Lu circulou pelos nove estados da Amazônia Legal na Mostra Sesc Amazônia das Artes com o seu show “Minha ancestralidade”, em 2019. Venceu a primeira edição do quadro Novos Talentos do É Bem Mato Grosso. Em meio à pandemia, se apresentou no Festival Amazônias Online, produzido pelo Greenpeace Brasil.

Ficha técnica

Karola Nunes – Voz, guitarra e direção musical

Nega Lu – Voz e violão

Pacha Ana – Voz

Juliane Grisólia – Percussão e voz

Augusto Krebs – Guitarra

Paulinho Nascimento – Baixo

Lênin Correa – Teclado

Wilson Jr. – Bateria

Virgílio Ribeiro – Percussão

Cassyo Rauber – Iluminação

Wel Ribeiro – Técnico de Som

Paula Dias – Produção

Larissa Sossai – Produção Executiva

Serviço

DasMatas, Encontro de Vozes do Cerrado Mato-grossense

Data: Quarta-feira (16), às 20h

Local: Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros, anexo à ALMT

Entrada: 2Kg de alimentos não perecíveis