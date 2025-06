Governo forma 102 enfermeiros e técnicos para atendimento pré-hospitalar

O Corpo de Bombeiros formou, nesta terça-feira (26.6), 102 enfermeiros e técnicos de enfermagem no posto de soldado-bombeiro para atuar no Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar nos municípios de Cuiabá, Várzea Grande, Poconé e Chapada dos Guimarães.

São 50 enfermeiros e 51 técnicos em enfermagem aprovados em processo seletivo para contratação temporária, por até 8 anos, pelo Governo do Estado, que passam a atuar no Suporte Básico de Vida (SBV) às vítimas de acidente de trânsito e outros socorros em vias públicas ou domicílios.

Estes profissionais agora são soldados do quadro de efetivo do Corpo de Bombeiros e integram o Sistema Estadual de Atendimento Pré-Hospitalar.

“Essa é mais uma ação do Governo para tornar o nosso serviço público mais eficiente e para fazer com que esse serviço produza melhor resultado para o cidadão. Para ser eficiente, o serviço público precisa ter menor curso e resultado objetivo, quer dizer, ser direto ao cidadão, à sociedade”, destaca o governador Mauro Mendes.

Conforme Mendes, o Governo está mudando e reorganizando o Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência aqui na Baixada Cuiabana, à exemplo do que nós já fazemos em muitos municípios no pré-hospitalar.

Esta parceria resulta na instalação da Central de Atendimento Pré-Hospitalar no Centro de Operações Integradas (Ciosp) da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), sem alterar o número de chamada do Samu, que é o 192.

“Todos vocês que estão ingressando no serviço público agora vão ajudar a salvar vidas, principalmente aqui na nossa Baixada Cuiabana. Parabéns ao Corpo de Bombeiros, à Saúde e todos os profissionais e todos os profissionais da Segurança Pública que integram a missão de salvar vidas”, governador Mauro Mendes.

O secretário de Segurança, coronel César Roveri, destacou a importância da contratação dos novos soldados-bombeiros para o atendimento e a integração do Samu ao Ciosp.

“Sejam bem-vindos à missão de salvar vidas. Sabemos que o primeiro atendimento é primordial no serviço de urgência e emergência, portanto, o que o Governo do Estado fazendo hoje, com o ingresso de mais 102 bombeiros e a centralização dos chamados no Ciosp, representa um marco na prestação de serviços aqui na região da baixada Cuiabana”, completou Roveri.

O secretário de Saúde de Mato Grosso, Gilberto Figueiredo, assinalou que a iniciativa dessa cooperação coloca o cidadão no centro com o principal foco para otimização dos recursos, ampliação do atendimento e salvar mais vidas. De acordo com ele, com a chegada dos novos profissionais, a cooperação com o Corpo de Bombeiros, a tecnologia do Ciosp, e outras ações, a meta é reduzir 50% o tempo de resposta no atendimento aos pacientes, especialmente os acidentados, que precisam dessa assistência do Samu.

O comandante do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Flávio Glêdson Vieira, lembrou que a sobrevida da vítima, no trauma por acidente de trânsito, por exemplo, depende diretamente do tempo e qualidade do atendimento.

“Então, sem dúvida nenhuma, com mais essa ação do Governo, do senhor, governador, a população mato-grossense está ganhando em termos de oferta de serviço de emergência. E nós, do Corpo de Bombeiros, estamos aqui para isso, o que deixa a gente muito feliz poder contribuir para agilizar o atendimento e atender cada vez mais pessoas”, completou o comandante.

Na solenidade de formatura também participaram o deputado estadual Paulo Araújo, a delegada geral da Polícia Civil, Daniela Maidel, o diretor-geral da Politec, Jayme Trevisan e os secretários adjuntos da Segurança Pública coronel Hérverton Mourett e delegado Valter Furtado.

Fonte: Governo MT – MT