Governo inaugura novas sedes da Sema de Sinop e Guarantã do Norte nesta quinta (27)

O governo de Mato Grosso inaugura, nesta quinta-feira (27.11), as novas sedes das Diretorias de Unidades Desconcentradas de Guarantã do Norte e Sinop.

As unidades funcionavam em imóveis residenciais adaptados, sendo que a de Guarantã era alugado. As novas sedes garantem maior acessibilidade e conforto aos usuários e servidores, que resulta em mais eficiência na prestação de serviços à população dos 28 municípios que as regionais atendem.

Os investimentos foram de R$ 4 milhões em Sinop, com recursos de compensação ambiental da UHE Sinop e R$1,5 milhões dos quais R$1,1 milhões do Fundo Amazônia e R$361 mil de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

A solenidade será às 9:30 em Guarantã do Norte e às 15:30 em Sinop. Após o descerramento de placa e a visita as novas sedes, as autoridades irão fazer a entrega oficial.

Serviço:

Inauguração da nova sede da Unidade desconcentrada de Guarantã do Norte

Data: 27.11 às 9:30

Local: Avenida Guarantã, entre as marginais I e II, setor Urbano

Inauguração da nova sede da Unidade Desconcentrada de Sinop

Data: 27.11 às 15:30

Local: Avenida Bruno Martini, quadra 415 A

