Governo inicia obras para asfaltar primeiro trecho da MT-170, antiga BR-174

O Governo de Mato Grosso iniciou nesta sexta-feira (14.04) o asfaltamento do primeiro trecho da rodovia MT-170, antiga BR-174, na região Noroeste do Estado. As obras começaram no Lote 1, com 50,7 km de extensão, localizados na saída do município de Castanheira, em direção a Juruena.

O trecho está sob responsabilidade do Consórcio, formado pelas empresas Sanches Tripoloni, Trafecon e MT Sul. O investimento no trecho é de R$ 89 milhões, o que incluiu a elaboração dos projetos.

Os trabalhos começaram com a limpeza da pista, que será alargada para ter as dimensões corretas. O início da obra vai ajudar a eliminar alguns dos problemas da rodovia, como o fato de ela ser estreita e mais baixa do que as laterais, o que impede o escoamento da água.

As obras começam nesse trecho da rodovia, devido a melhoria das condições climáticas e do solo, conforme anunciado pelo Governo de Mato Grosso, e terão início em outros trechos, nas próximas semanas, com o fim do período chuvoso.

“As empresas contratadas já estão mobilizadas na região. É preciso lembrar que essa estrada está em uma área de floresta amazônica, onde chove muito e a janela de trabalho é de cerca de seis meses”, explicou o secretário de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira.

A rodovia tem 271,6 km de extensão, entre os municípios de Castanheira e Colniza, passando por Juruena e Aripuanã.

Entenda a situação

A estrada foi federalizada em 2008, mas o Governo Federal não deu início às obras de asfaltamento por mais de 10 anos.

A antiga BR-174 voltou a ser administrada pelo Governo de Mato Grosso em 1º de Junho de 2022 e, nos últimos 9 meses, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) trabalhou para adequar projetos antigos, em parceria com o Tribunal de Contas do Estado.

As obras foram divididas em seis lotes, sendo que em quatro deles a ordem de serviço para o início dos trabalhos já está assinada, dependendo apenas do fim das chuvas, uma vez que não é possível realizar obras de pavimentação com a pista encharcada de água. Os quatro lotes já licitados, correspondem a 176,6 km da rodovia.

Os outros dois lotes, assim como a construção de 23 pontes de concreto, estão em fase final de revisão do projeto e serão licitados neste semestre.

Desde que assumiu a gestão da rodovia, o Governo do Estado trabalhou em sua manutenção de forma ininterrupta para garantir o tráfego pela estrada, mesmo com as chuvas acima de 100 milímetros e o fluxo pesado de caminhões.

No último sábado (08.04), o governador Mauro Mendes decretou situação de emergência na MT-170, medida que vai facilitar a aquisição de material para recuperação da rodovia. Equipes da Defesa Civil Estadual, Secretaria de Assistência Social e Cidadania, além da Segurança Pública e prefeituras, fizeram uma força-tarefa para entregar alimentos e água potável para os caminhoneiros.

Fonte: Governo MT – MT