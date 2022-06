Governo injeta R$ 155 milhões para a retomada do turismo em MT

Os investimentos de R$ 155 milhões do Governo do Estado, para a retomada do turismo em Mato Grosso, foram destaque na abertura do Fórum Internacional do Turismo do Pantanal 2022 (Fit Pantanal). Realizado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso (Fecomércio-MT), o evento é realizado nesta segunda-feira (06.06), no Centro de Eventos do Pantanal, na Capital.

Representante do governo estadual, o secretário-chefe da Casa Civil, Rogério Gallo, e o secretário adjunto de Estado de Turismo, Jefferson Preza Moreno, apresentaram os principais investimentos feitos pelo governo em diversas áreas do turismo mato-grossense, do ecoturismo ao turismo-aventura, especialmente em obras de infraestrutura como a construção e reforma de pontos turísticos como orlas, entre outros espaços públicos.

Rogério Gallo ressaltou a importância de destinar recursos à retomada de eventos para fomentar a economia local e, principalmente, atrair os turistas para MT. “O Governo do Estado está investindo em pontos turísticos, através de obras em infraestrutura como pavimentação de rodovias e construção de pontos turísticos (orlas) nos municípios de Barra do Garças, Cáceres, São Félix do Araguaia, Jaciara e região do Araguaia. Projetos como estes fomentam o turismo, geram emprego, renda e valorizam o patrimônio histórico e a cultural mato-grossense”, destacou Gallo.

Representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, o secretário- adjunto de Turismo (Seatur), Jefferson Moreno, relembrou a difícil realidade do turismo brasileiro nos últimos dois anos, por causa da pandemia da Covid- 19. Disse que o governador Mauro Mendes não poupa esforços e recursos para alavancar o turismo.

“O turismo sofreu muito com a pandemia, os eventos foram cancelados e tivemos que esperar. Agora, é hora de correr atrás deste tempo perdido. É isso que o Governo do Estado vem fazendo, destinando recursos para os pontos turísticos, substituindo pontes de madeira por pontes de concreto, investindo em orlas, fazendo capacitações, concedendo incentivos financeiros, tudo para alavancar o setor de forma sustentável “, ressaltou o secretário.

A equipe da Sedec, por meio da Desenvolve MT, também participa do evento, com um balcão de negócios e serviços. No local, os visitantes conhecem as linhas de crédito do Desenvolve Turismo, voltadas para o fomento e desenvolvimento do setor.

A FIT Pantanal 2022 é promovida em parceria com a Associação da Região Turística Metropolitana Cuiabá Várzea Grande (Astur-MT) e organizada pelo Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Mato Grosso (SHRBS-MT) e outros parceiros.

No período da tarde, os convidados participaram de um debate sobre novas alternativas para fortalecer o turismo em Mato Grosso, beneficiado por três biomas – Amazônia, Cerrado e Pantanal -, além de ações práticas a serem adotadas para a conservação ambiental.