Governo investe mais de R$ 19 milhões em obras e ações em Nova Lacerda

O município de Nova Lacerda (a 540 km de Cuiabá) já recebeu mais de R$ 19 milhões em investimentos do Governo de Mato Grosso nos últimos três anos de gestão. Os valores são empregados em ações sociais, obras de infraestrutura e reformas e melhorias em escolas estaduais.

Por meio da Secretaria de Infraestrutura e Logística (Sinfra), o Estado aporta mais de R$ 12,9 milhões para melhorar o acesso logístico no município. A principal obra, já contratada, recebe investimento de R$ 5 milhões e envolve o asfaltamento de um trecho de 5,4 quilômetros de extensão da MT-473, no entroncamento com a BR-174.

O Estado também firmou convênio de R$ 2,2 milhões para asfaltamento de 17 quilômetros de diversas ruas e avenidas do município, a ser executado pela Prefeitura. O investimento tem parceria do senador Carlos Fávaro e do deputado federal Neri Geller. Outra obra prevista para o município é a restauração de 48 quilômetros de asfalto, que também será executada pela Prefeitura, e recebe investimento no montante de R$ 1,1 milhão.

Nesta semana, o governador Mauro Mendes ainda assina convênios para a execução de novos asfaltos em diversas ruas do município. Ao todo, soma-se mais de R$ 1,9 milhão em investimento.

Representante da região, o deputado estadual Valmir Moretto destacou que todos os municípios do Oeste de Mato Grosso têm recebido importantes investimentos por parte do Governo do Estado, assim como Nova Lacerda, que foi beneficiada, dentre outras obras, com drenagem e pavimentação na via urbana da cidade.

“O Governo fez a pavimentação de um trecho da avenida Antônio Carlos Amaral, que atravessa toda a nossa cidade, fazendo não apenas uma importante ligação para facilitar na travessia, mas também um importante projeto de drenagem no bairro Sol Nascente. Ali, quando chovia, a enchente invadia as casas e gerava prejuízo para os moradores, que perdiam geladeira, cama, fogão, e esse projeto de drenagem, bastante longo, foi muito eficiente e resolveu o problema. Esse ano, mesmo com toda a chuva que tivemos na região, não tivemos mais a invasão da água nas casas do cidadão. Isso, para mim, foi o mais importante”, destacou.

Outros investimentos

Uma das áreas prioritárias do governo estadual, a educação também foi contemplada no município de Nova Lacerda. Ao todo, foram R$ 2,8 milhões em investimentos para compra de 25 aparelhos de ar condicionado, bem como para a retomada da construção da Escola Estadual Nova Lacerda e a construção de uma quadra poliesportiva.

O valor ainda engloba os recursos que foram disponibilizados durante a pandemia da covid-19 para que os professores da rede estadual pudessem comprar computadores e contratar serviços de internet..

“O Governo do Estado tem feito grandes investimentos em diversas áreas e a educação é uma delas, transformando a realidade da comunidade escolar, e buscando oferecer, cada dia mais, uma educação de qualidade para nossos estudantes”, comentou o secretário de Educação, Alan Porto.

Além desses investimentos, o governo estadual ainda manteve a preocupação com o social, aportando mais de R$ 583 mil para garantir a segurança alimentar dos mais carentes. Ao todo foram distribuídas 2,3 mil cestas básicas, além de 1,7 mil cobertores e 599 filtros de barro. O valor ainda contempla R$ 301 mil que foram repassados às famílias em situação de vulnerabilidade, por meio do Ser Família Emergencial.

Outros investimentos realizados no município passam pela Secretaria de Agricultura Familiar, que destinou mais de R$ 750 mil para a entrega de uma patrulha mecanizada, composta por um trator, carreta basculante, uma grade e uma pá carregadeira, além de um distribuidor de calcário e uma pick up Fiat Strada para os pequenos agricultores locais.