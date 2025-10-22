MATO GROSSO
Governo investe mais R$ 28 milhões em infraestrutura em Terra Nova do Norte e Nova Guarita: “legado para MT”
O Governo de Mato Grosso vai investir mais R$ 28 milhões em obras de infraestrutura em Terra Nova do Norte e Nova Guarita. Na tarde desta terça-feira (21.10), o governador Mauro Mendes e o vice-governador Otaviano Pivetta finalizam a agenda pelo Nortão do Estado e assinaram autorizações para quatro convênios para os dois municípios.
O principal anúncio para Nova Guarita é a autorização do convênio para asfaltar 13 quilômetros da MT-208. O Estado vai destinar R$ 19,5 milhões para o município, que vai ser responsável por executar a obra.
“O atual governo está deixando um legado em Mato Grosso, uma inspiração para os próximos políticos. Todos os convênios assinados aqui vão se tornar realidade porque os projetos se tornam realidade na mão desses gestores e, com isso, Nova Guarita vai melhorar. Nada se faz sozinho, e o Estado se tornou um parceiro para todos os municípios”, destacou o prefeito de Nova Guarita, Edson Gozanga, o Edinho.
Durante agenda em Nova Guarita, o governador Mauro Mendes autorizou convênios para obras de asfalto novo em ruas e avenidas da cidade, além de padronização de calçadas da praça central, que vão receber R$ 4 milhões do Estado.
“Quando assinamos um documento como esse de hoje, podem ter certeza que 100% do dinheiro vai ser repassado para vocês fazerem aqui as obras. Tudo aquilo que nós pactuamos com as 142 prefeituras de Mato Grosso será cumprido. Por anos, o Estado esteve quebrado, mas conseguimos mudar tudo isso, aplicando corretamente o dinheiro público para investir, fazer obras e dar resultado para melhorar a vida da população em todas as áreas”, afirmou o governador.
Nos últimos seis anos, o Governo de Mato Grosso destinou R$ 106,5 milhões para o município de Nova Guarita, com modernização de escolas, asfaltamento em ruas e avenidas do município e construção de pontes.
Agenda em Terra Nova do Norte
Em Terra Nova do Norte, foi autorizado um convênio para obras de asfalto novo de ruas do bairro Caixa D’Água, no valor de R$ 5 milhões.
O prefeito Pascoal Alberton destacou a parceria do Estado com o município de Terra Nova do Norte para o desenvolvimento da cidade. “Estou na política para trabalhar e fazer o bem para o povo do nosso município. Tenho certeza que a atual gestão faz a mesma coisa no Estado”, disse.
Eles também vistoriaram as obras da nova sede do Hospital Municipal de Terra Nova do Norte, que recebeu R$ 8 milhões em recursos do governo.
“Esse é o dia mais especial da história de Terra Nova do Norte. Esse hospital foi feito com muitas mãos – governo, prefeitura, Câmara Municipal. Quero agradecer e reconhecer o Governo de Mato Grosso pela parceria com Terra Nova do Norte”, afirmou o vice-prefeito Adelar Marcante.
O vice-governador Otaviano Pivetta também ressaltou que a preocupação do Estado é o bem-estar da população. “Esse é o papel do Executivo, é pensar na satisfação do cidadão, sempre pensar no que pode melhorar para o seu povo. É isso que fizemos a partir de 2019 e que não podemos deixar retroagir”, declarou, pontuando que o município já recebeu R$ 109,8 milhões em investimentos nos últimos seis anos.
O deputado estadual Diego Guimarães enfatizou que os investimentos do governo têm ajudado a transformar a vida do povo não só em Terra Nova do Norte, mas em todo o Estado. “Nós da comitiva visitamos seis cidades que estão sendo transformadas pelo poder de um governo organizado. É o dinheiro do povo, dos impostos, sendo revertido em obras e ações e trazendo prosperidade em todo o Mato Grosso”.
Acompanharam a agenda os deputados estaduais Nininho e Beto Dois a Um e os secretários estaduais Fábio Garcia (Casa Civil), César Roveri (Segurança Pública) e Laice Souza (Comunicação).
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul traçam política conjunta para impulsionar a suinocultura e gerar desenvolvimento
Agenda realizada na última quinta-feira, 16, em Campo Grande (MS), na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Mato Grosso do Sul, teve a visita da comitiva de Mato Grosso, para conhecer os cases de sucesso com foco na suinocultura de Mato grosso do Sul, foram detalhados para lideranças do agronegócio e representantes de instituições públicas e privadas, que debateram políticas públicas de incentivo fiscal voltadas às cadeias produtivas do agro, com foco especial na suinocultura, bem como, os programas PDAgro, Proape e Leitão Vida, além dos programas que concedem premiações e abatimentos de ICMS por cadeia produtiva, com repasse via frigoríficos, como crédito fiscal ou em dinheiro.
Participaram do encontro o secretário executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável de MS, Rogério Thomitão Beretta, Cesar Miranda, da SEDEC, Custódio Rodrigues da Acrismat, Fórum Agro, Assembleia Legislativa de Mato Grosso, representada pelo deputado estadual e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Dilmar Dal Bosco, IMEA, Sefaz, Invest MT e FIEMT. O diálogo reforçou a integração entre os dois estados que compartilham realidades produtivas semelhantes e o interesse em construir políticas que fortaleçam a economia regional.
O principal tema discutido foi o projeto Leitão Vida, um programa de incentivo e apoio à suinocultura, que propõe medidas fiscais, estruturais e estratégicas para estimular o crescimento e a industrialização da carne suína nos dois estados. O projeto busca promover competitividade, sustentabilidade e equilíbrio entre as cadeias produtivas, ampliando a geração de emprego e renda no campo. Além disso, o programa pretende atrair novos investimentos, consolidando Mato Grosso e Mato Grosso do Sul como referências nacionais na produção de proteína animal.
O deputado estadual Dilmar Dal Bosco, líder do governo e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária de Mato Grosso, destacou a importância da união entre os dois estados e a criação de políticas de longo prazo. “Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, são estados irmãos que tem um desenvolvimento muito forte na pecuária, na suinocultura, na avicultura, no desenvolvimento e também, da floresta plantada, quer dizer, na industrialização. Nós somos um estado primário de produção. Nós temos que atrair, com toda certeza, indústrias para que venham gerar emprego e renda ao povo de Mato Grosso. Nós viemos aqui fazer uma troca de conhecimento entre o MT e MS, principalmente na suinocultura”, afirmou Dal Bosco.
Dilmar ainda explicou que a conversa também entrou no debate sobre a cadeia de produção, incentivo ao produtor da avicultura, da pecuária e da suinocultura, com um modelo diferente de Mato Grosso. “No nosso modelo, ele é mais lá no Prodeic ou Proder para o suíno, muitas vezes, de granja, individualizado, do que aquela integrada. A integrada e mais na indústria que incentiva, também, todos aqueles produtores, tanto na ave como no suíno, de sistema integrado com a produçao”, salientou Dilmar.
O secretário de Desenvolvimento Econômico de MT, César Miranda, enfatizou que o diálogo entre estados é essencial para construir políticas sólidas e duradouras. “Essa agenda é um passo importante para a harmonização de políticas fiscais e de incentivos que estimulem a produção e a agregação de valor dentro dos estados. A suinocultura tem potencial extraordinário e precisa de um ambiente econômico estável e favorável para continuar crescendo e gerando oportunidades”, pontuou Miranda.
Representando o setor produtivo, Custódio Rodrigues, da Acrismat – Associação dos Criadores de Suínos de Mato Grosso – ressaltou que o projeto Leitão Vida chega em um momento decisivo para a cadeia suinícola. “O produtor precisa de previsibilidade e de políticas claras. O Leitão Vida representa exatamente isso, um modelo moderno de incentivo, que aproxima governo e iniciativa privada e garante condições reais para o crescimento sustentável da suinocultura. É uma pauta que une o setor produtivo em torno de um mesmo propósito”, destacou.
Encerrando o encontro, o secretário executivo da Semadesc de MS, Rogério Thomitão Beretta afirmou que o diálogo entre governo e agro é o caminho para resultados concretos. “O governo de Mato Grosso do Sul está comprometido em criar políticas de incentivo que tenham impacto real na vida do produtor. O Leitão Vida é um projeto que dialoga com o futuro do agro, com sustentabilidade, inovação e eficiência. Essa integração com Mato Grosso fortalece toda a região Centro-Oeste e abre novas perspectivas para o desenvolvimento da cadeia suína. O modelo é sólido, bem executado e gera ganhos em toda a cadeia, melhora a eficiência, eleva a produtividade e movimenta a economia, com mais trabalho e renda. Prestadores de serviço avançam, a indústria cresce com maior volume e qualidade, e o Estado colhe resultados concretos. Pelo caráter técnico e comprovado, a experiência de MS é replicável, em especial a MT”, afirmou Beretta.
Ao final da reunião, foi criado um grupo técnico de trabalho que reunirá representantes dos dois estados e das entidades participantes. A meta é alinhar estratégias, ajustar pontos fiscais e definir ações conjuntas para a implantação de projetos, consolidando a suinocultura como uma das mais promissoras atividades do agronegócio brasileiro e um símbolo da integração produtiva entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
Por: Juninho Poyer – Assessoria de Comunicação de Gabinete
Fonte: Política MT
MATO GROSSO
Bombeiros militares combatem incêndio em residência causado por vazamento de gás de cozinha
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) combateu, nesta terça-feira (21.10), um incêndio em uma residência no Jardim Campo Verde, em Campo Verde (a 139 km de Cuiabá).
A 11ª Companhia Independente Bombeiro Militar (11ª CIBM) foi acionada pelo número de emergência 193 para atender a ocorrência e durante o acionamento foi informado pela solicitante que o incêndio teria iniciado durante a troca do botijão de gás de cozinha.
No local, a equipe verificou que as chamas atingiram a cozinha e a área de serviço e que estava se propagando para os outros cômodos da residência.
De forma rápida, foi montada uma linha de combate direto ao fogo, e os bombeiros militares iniciaram a extinção das chamas utilizando técnicas operacionais adequadas. Durante a operação, a equipe identificou um botijão de gás ainda em chamas e, com segurança, realizou o fechamento do registro, removendo-o para uma área externa segura.
Após a extinção do incêndio, os bombeiros militares realizaram o rescaldo da área atingida, eliminando qualquer foco remanescente. Não houve registro de vítimas.
*Sob supervisão de Hannah Marques
Fonte: Governo MT – MT
