Governo investe mais R$ 28 milhões em infraestrutura em Terra Nova do Norte e Nova Guarita: “legado para MT”

O Governo de Mato Grosso vai investir mais R$ 28 milhões em obras de infraestrutura em Terra Nova do Norte e Nova Guarita. Na tarde desta terça-feira (21.10), o governador Mauro Mendes e o vice-governador Otaviano Pivetta finalizam a agenda pelo Nortão do Estado e assinaram autorizações para quatro convênios para os dois municípios.

O principal anúncio para Nova Guarita é a autorização do convênio para asfaltar 13 quilômetros da MT-208. O Estado vai destinar R$ 19,5 milhões para o município, que vai ser responsável por executar a obra.

“O atual governo está deixando um legado em Mato Grosso, uma inspiração para os próximos políticos. Todos os convênios assinados aqui vão se tornar realidade porque os projetos se tornam realidade na mão desses gestores e, com isso, Nova Guarita vai melhorar. Nada se faz sozinho, e o Estado se tornou um parceiro para todos os municípios”, destacou o prefeito de Nova Guarita, Edson Gozanga, o Edinho.

Durante agenda em Nova Guarita, o governador Mauro Mendes autorizou convênios para obras de asfalto novo em ruas e avenidas da cidade, além de padronização de calçadas da praça central, que vão receber R$ 4 milhões do Estado.

“Quando assinamos um documento como esse de hoje, podem ter certeza que 100% do dinheiro vai ser repassado para vocês fazerem aqui as obras. Tudo aquilo que nós pactuamos com as 142 prefeituras de Mato Grosso será cumprido. Por anos, o Estado esteve quebrado, mas conseguimos mudar tudo isso, aplicando corretamente o dinheiro público para investir, fazer obras e dar resultado para melhorar a vida da população em todas as áreas”, afirmou o governador.

Nos últimos seis anos, o Governo de Mato Grosso destinou R$ 106,5 milhões para o município de Nova Guarita, com modernização de escolas, asfaltamento em ruas e avenidas do município e construção de pontes.

Agenda em Terra Nova do Norte

Em Terra Nova do Norte, foi autorizado um convênio para obras de asfalto novo de ruas do bairro Caixa D’Água, no valor de R$ 5 milhões.

O prefeito Pascoal Alberton destacou a parceria do Estado com o município de Terra Nova do Norte para o desenvolvimento da cidade. “Estou na política para trabalhar e fazer o bem para o povo do nosso município. Tenho certeza que a atual gestão faz a mesma coisa no Estado”, disse.

Eles também vistoriaram as obras da nova sede do Hospital Municipal de Terra Nova do Norte, que recebeu R$ 8 milhões em recursos do governo.

“Esse é o dia mais especial da história de Terra Nova do Norte. Esse hospital foi feito com muitas mãos – governo, prefeitura, Câmara Municipal. Quero agradecer e reconhecer o Governo de Mato Grosso pela parceria com Terra Nova do Norte”, afirmou o vice-prefeito Adelar Marcante.

O vice-governador Otaviano Pivetta também ressaltou que a preocupação do Estado é o bem-estar da população. “Esse é o papel do Executivo, é pensar na satisfação do cidadão, sempre pensar no que pode melhorar para o seu povo. É isso que fizemos a partir de 2019 e que não podemos deixar retroagir”, declarou, pontuando que o município já recebeu R$ 109,8 milhões em investimentos nos últimos seis anos.

O deputado estadual Diego Guimarães enfatizou que os investimentos do governo têm ajudado a transformar a vida do povo não só em Terra Nova do Norte, mas em todo o Estado. “Nós da comitiva visitamos seis cidades que estão sendo transformadas pelo poder de um governo organizado. É o dinheiro do povo, dos impostos, sendo revertido em obras e ações e trazendo prosperidade em todo o Mato Grosso”.

Acompanharam a agenda os deputados estaduais Nininho e Beto Dois a Um e os secretários estaduais Fábio Garcia (Casa Civil), César Roveri (Segurança Pública) e Laice Souza (Comunicação).

Fonte: Governo MT – MT