Governo investe na qualificação para atender à crescente demanda por mão-de-obra

O forte crescimento econômico de Mato Grosso, impulsionado pela expansão da indústria, agronegócio, comércio, construção civil e serviços, está abrindo um novo campo de oportunidades: a valorização da qualificação profissional. O Estado vive um momento de pleno emprego, com saldo positivo na geração de vagas e baixo índice de desemprego, o que reforça o potencial de desenvolvimento, mas também exige investimentos estratégicos em formação de mão de obra.

De janeiro a março deste ano, Mato Grosso registrou a criação de 25.854 novos postos de trabalho com carteira assinada, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Todos os setores tiveram desempenho positivo, liderados por Serviços (10.956), Agropecuária (6.044), Construção Civil (4.697), Indústria (2.416) e Comércio (1.741).

Na última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), do IBGE, Mato Grosso consolidou sua posição entre os estados com menor taxa de desemprego do país, com apenas 2,9%, ao lado de Santa Catarina.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, esse cenário é reflexo de um modelo econômico bem-sucedido, que atrai investimentos, gera empregos e agora exige uma nova etapa: preparar a população para ocupar essas vagas.

“É um ótimo problema. Estamos crescendo, gerando oportunidades, mas precisamos formar mais profissionais para acompanhar esse ritmo. As vagas estão aí, e a qualificação se torna a chave para aproveitar esse novo ciclo de desenvolvimento”, destaca Miranda.

Esse crescimento expressivo traz consigo o desafio de preparar a população para ocupar as novas vagas que surgem a cada dia. Com visão estratégica, o Governo de Mato Grosso tem intensificado ações de qualificação profissional, por meio de programas como o SER Família Capacita, idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes e gerido pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc).

Com 50 mil vagas disponíveis gratuitamente, os cursos são executados em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Mato Grosso (Senai-MT).

A secretária de Assistência Social e Cidadania, coronel PM Grasi Paes, destacou que o Governo de Mato Grosso tem atuado de forma estratégica e integrada para garantir que a população esteja preparada para acompanhar o ritmo de crescimento do estado. Segundo ela, a qualificação profissional é uma das prioridades da gestão estadual e um instrumento fundamental de transformação social.

“O programa SER Família Capacita tem sido uma das principais ferramentas do Governo do Estado para oferecer novas oportunidades aos mato-grossenses. Através da parceria com instituições sérias e do olhar atento da primeira-dama Virginia Mendes, conseguimos levar cursos profissionalizantes para todas as regiões, alinhados com as demandas reais do mercado. Nosso objetivo é preparar a população para ocupar as vagas que estão sendo geradas e promover inclusão social com dignidade e autonomia”, afirmou.

Os cursos são alinhados às demandas do setor produtivo, especialmente em regiões que passam por forte processo de industrialização. As oportunidades vão desde operadores de máquinas e técnicos industriais até especialistas em logística, engenharia e tecnologia da informação. A expectativa é que a oferta de capacitação regionalizada contribua para elevar ainda mais a competitividade do Estado e garantir que o crescimento continue gerando benefícios para toda a população.

“O Governo está investindo onde mais importa: nas pessoas. Precisamos garantir que o avanço econômico venha acompanhado de inclusão e preparo. O gargalo vira oportunidade quando temos políticas públicas estruturadas para capacitação”, reforça César Miranda.

SER Família Capacita

O Programa SER Família Capacita, idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes, oferece a oportunidade de qualificação gratuita para os mato-grossenses. Com mais de 50 mil vagas em Mato Grosso, desde a criação do programa, já são mais de 26,4 mil matrículas realizadas.

As inscrições estão abertas para todos os interessados, priorizando pessoas em situação de vulnerabilidade social, como beneficiários do SER Família, mulheres, jovens, desempregados, empreendedores, pessoas com deficiência, comunidades tradicionais (indígenas, quilombolas e ribeirinhas), e egressos do trabalho análogo ao escravo e do sistema prisional.

Fonte: Governo MT – MT