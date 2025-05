Governo investe R$ 100 milhões na melhoria de aeroportos em Mato Grosso

O Circuito Itinerante MT Ciências, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), recebeu mais de 1.200 visitantes nos seis dias da Semana de Extensão da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) em Barra do Bugres. O evento começou na segunda-feira (19.5) e segue até este sábado (24.5).

“É muito importante poder levar atrações que unem conhecimento científico e entretenimento, pois incentiva pessoas a adquirirem gosto por esse mundo”, afirma o secretário da Seciteci, Allan Kardec, que participou das atividades em Barra do Bugres.

O Circuito Itinerante do MT Ciências participou de todos os dias da Semana de Extensão da Unemat, entre 7h30 às 16h. Puderam visitar as atrações alunos de escolas municipais, estaduais e particulares de Barra do Bugres, além de acadêmicos, professores, funcionários da Unemat e população em geral.

Com diversas atividades, como palestras, oficinas, apresentações culturais e debates, a Semana de Extensão visa posicionar a Universidade como um espaço aberto à comunidade, oferecendo oportunidades de aprendizado mútuo.

“Para o MT Ciências é uma grande satisfação poder contribuir com este grande evento, onde a Universidade apresenta aqueles produtos e materiais produzidos pelos estudantes. E nós, como Governo do Estado, por meio da Seciteci, levamos o nosso projeto que representa justamente essa conexão entre a ciência no laboratório e o dia a dia”, afirmou o coordenador de Popularização da Ciência da Seciteci, Marcos Natanael.

Os visitantes puderam conhecer quatro salas temáticas com 22 instalações que exploram conhecimentos variados, abordando desde a vasta biodiversidade do Estado até fenômenos da luz, imagem e som. Na parte externa, havia um planetário digital com projeção em 360° e kits de robótica e óculos de realidade virtual.

Em 2024, o MT Ciências visitou 39 cidades e 124 escolas com um total de 21.176 atendimentos. Em 2025, o circuito já passou por municípios como Tangará da Serra, Confresa, Reserva do Cabaçal, entre outros. Prefeituras, escolas, instituições públicas e privadas de Mato Grosso podem solicitar a presença do circuito em eventos através de ofício a ser enviado à Seciteci.

* Sob supervisão de Téo Meneses

Fonte: Governo MT – MT