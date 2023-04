Governo investe R$ 1,2 milhão para retomada da FIT Pantanal 2023

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), assinou convênio com a Fecomércio no valor de R$ 1,2 milhão para a realização da Feira Internacional do Turismo (FIT) Pantanal, que neste ano celebra 30 anos. O evento foi retomado em formato de feira, após um hiato de cinco anos. Em 2022, a FIT ocorreu como fórum de turismo.

A FIT Pantanal será realizada de 4 a 7 de maio, no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá. A entrada será gratuita, seja para visitar os estandes como assistir aos cursos.

O evento tem como objetivo de promover o movimento e a valorização econômica da cadeia produtiva do turismo no Estado; aumentar o fluxo de turistas internos, dar visibilidade ao turismo de Mato Grosso sob a perspectiva nacional e internacional; divulgar o potencial do estado pelas belezas naturais e manifestações culturais; além de promover a comercialização de produtos e serviços turísticos.

O governador Mauro Mendes destacou que o turismo é um dos pilares da segunda gestão do governo dele e vai priorizar investimentos no setor pelos próximos três anos e meio.

“Vamos acelerar aquilo que já começamos a fazer. Já estão em curso diversos projetos de infraestrutura como a troca das pontes de madeira por pontes de concreto na Transpantaneira, revitalização das orlas de Santo Antônio de Leverger, Barão de Melgaço, mirante em Jaciara, píer no Rio Mutum com estacionamento para que as pessoas possam conhecer as Baías de Chacororé de Siá Mariana”, destacou o governador, que ressaltou que deve asfaltar o trajeto a destinos em Bom Jardim, em Nobres, facilitando o acesso aos turistas.

Mendes ainda falou sobre a luta para a concessão do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, em que o Governo do Estado pretende aplicar R$ 200 milhões em investimentos em obras de infraestrutura para explorar a atividade turística no local, movimentando mais pessoas para conhecer o local. Além disso, o Governo está investindo no Parque Novo Mato Grosso, com autódromo, um novo centro de eventos com salão de 16 mil m², ou seja, quatro vezes a capacidade do Centro de Eventos do Pantanal, área de show para 100 mil pessoas e estacionamento para 12 mil veículos.

“Nós queremos fazer os investimentos nos potenciais turísticos para maximizar a possibilidade de grandes eventos em Cuiabá. Quem for ao autódromo assistir uma corrida, poderá visitar esses lugares num raio de 100 km, 200 km de Cuiabá. Num raio de 200 km de Chapada dos Guimarães mora pouco mais de 50% da população do Estado”, disse explicando porque os grandes investimentos estão mais centrados na Baixada Cuiabana.

O presidente da Fecomércio, José Wenceslau de Souza Júnior, destacou que a FIT Pantanal é uma importante vitrine para mostrar Mato Grosso, que é um estado muito além do agronegócio.

“Nós temos belezas como Pantanal, que é bem explorado, mas temos o Araguaia, temos três biomas e a Feira Internacional do Turismo vem para isso. Estamos fazendo uma das maiores FIT dos últimos anos. A economia do Estado ganha muito com turista, vindo de outros municípios, estados e fora do Brasil, movimenta a indústria hoteleira, bares e restaurantes e o dinheiro gira também no Estado todo. O legado é imensurável”.

O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, reforçou que o turismo é um segmento econômico que tem a atenção do governador Mauro Mendes desde 2019. Desde então, várias políticas foram construídas junto ao trade de turismo.

“Será uma grande feira que temos expectativa de receber de 60 mil a 100 mil pessoas. No ano passado foi realizada de forma híbrida e agora retorna de forma grandiosa, para mostrarmos o potencial de vários municípios de Mato Grosso. O turismo é uma indústria limpa, que gera empregos, não polui, melhorar e preserva o meio ambiente.

Também participaram da abertura do evento o senador Wellington Fagundes, os deputados estaduais Max Russi, Elizeu Nascimento, e Roni Magnani, secretário chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, a secretária de Estado de Agricultura Familiar, Teté Bezerra, a secretária de Estado de Comunicação, Laíce Souza, além de adjuntos e representantes de entidades ligadas ao setor de turismo em Mato Grosso.