Governo investe R$ 54 milhões em Comodoro: “Vai mudar a vida de milhares de pessoas”, afirma prefeito

O Governo de Mato Grosso vai investir R$ 54 milhões em obras de infraestrutura no município de Comodoro. O anúncio foi realizado durante visita do governador Mauro Mendes ao município nesta sexta-feira (27.05). Os investimentos serão realizados na pavimentação de uma estrada, manutenção de rodovias de chão e em asfalto urbano.

“Além de estarmos fazendo a nossa obrigação, cuidando das nossas estradas e da segurança, estamos ajudando os municípios a cuidar dos espaços urbanos, onde as pessoas vivem. Fico muito feliz em ver tanta coisa boa acontecendo nessa região”, afirmou o governador Mauro Mendes.

O governador assinou a autorização para que a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) contrate a empresa que será responsável por asfaltar um trecho de 26,2 km da MT-235, entre o município de Comodoro e o entroncamento com a MT-440. O valor da obra, que já foi licitada, é de R$ 34.350.796,08.

Conforme explicou o prefeito de Comodoro, Rogério Vilela, o asfalto nesta rodovia irá beneficiar cerca de mil pequenos produtores da cidade. “Nós já sofremos muito por não receber investimentos. Nós precisamos de investimento para alavancar as nossas riquezas. E esses 26 km vão mudar a vida de milhares de pessoas, de sitiantes que merecem esse investimento”, disse o prefeito, que informou que Comodoro pode chegar a 400 mil hectares de terra plantada.

Também foi assinado um convênio com a prefeitura para realizar obras de drenagem, pavimentação, sinalização e construção de calçadas em uma área de 35.914,05 metros quadrados de ruas da cidade. Serão asfaltadas as ruas Helio Gonçalves, José Francelinoo, Alzira Caetano, Aguera, Orlando Luiz de Souza, Adalgiza Maria de Souza, Leandro Godinho, José Maria da Silva e Rotatória e as avenidas Nely Spader e Walter de Campos Brandão. O investimento tem parceria do senador Carlos Fávaro e do deputado federal Neri Geller.

“Mais do que um dia especial, esse é um dia histórico. Comodoro marca a sua história nesse dia 27 de maio, com um governo que traz um aporte de R$ 54 milhões para a cidade. Nunca houve antes um aporte de recursos tão grande”, afirmou o prefeito Rogério.

Por meio da Sinfra-MT, ainda foi firmado um Termo de Colaboração com a Associação dos Produtores Rurais do Vale do Guaporé Nova Fronteira, para manutenção e conservação das rodovias MT-199, MT-235 e MT-440, em Comodoro e Vila Bela da Santíssima Trindade, em uma extensão de 385,7 km. O investimento será de R$ 12.912.882,80.

Para o vice-presidente da Associação, Paulo Adriano, todos esses investimentos são a realização de um sonho que muitos poucos acreditavam. “Vamos incluir essa região do extremo oeste nesse celeiro de produção que é Mato Grosso”, afirmou o produtor.

Ainda durante o evento de assinatura dos documentos, o governo firmou o compromisso com a prefeitura de transferir recursos para a manutenção de rodovias em áreas indígenas do município e de ceder máquinas.

O deputado estadual Valmir Moretto destacou a quantidade de volumes recebidos. “Eu fui prefeito em três mandatos e nunca vi tantos recursos para uma região. São R$ 54 milhões, foram as máquinas colocadas dentro do município”, disse. Já o deputado estadual Dr. Gimenez afirmou que esses investimentos fazem com que Mato Grosso seja um estado pujante.

O senador Wellington Fagundes e o deputado federal Dr. Leonardo ressaltaram a parceria para a realização das obras e destacaram a importância da infraestrutura para ajudar a produzir alimentos.

O governador Mauro Mendes cumpre agenda na região Oeste nesta quinta e sexta-feira. Após passar por Pontes e Lacerda, Conquista D’Oeste, Nova Lacerda e Comodoro, a comitiva do governador segue para Campos de Júlio e Brasnorte, onde anunciará mais investimentos.

Acompanham o governador os senadores Wellington Fagundes e Fábio Garcia, o deputado federal Dr. Leonardo, os deputados estaduais Dr. Gimenez e Valmir Moretto, os secretários de Infraestrutura, Marcelo de Oliveira, e de Comunicação, Laice Souza, além de prefeitos, vereadores e demais autoridades da região.

Investimentos em Comodoro

O Governo de Mato Grosso já investiu mais de R$ 58 milhões para melhorias na saúde, educação e infraestrutura do município de Comodoro, bem como em ações sociais em benefício da população mais vulnerável.

Apenas em infraestrutura são mais de R$ 34,9 milhões, empregados no asfaltamento da MT-235, no trecho que vai do perímetro urbano de Comodoro ao entroncamento com a MT-440, na Terra Indígena Vale do Guaporé. Ao todo são 26 quilômetros e a licitação já foi realizada.

A Secretaria de Infraestrutura e Logística (Sinfra) também empregou R$ 1 milhão para cessão de uma motoniveladora e uma pá carregadeira para a Prefeitura do município, para serem usados nos serviços de infraestrutura.

Nesta semana, o Governo do Estado ainda assina R$ 6,6 milhões em convênio para asfaltamento, sinalização e calçada de diversas ruas do município, e outros R$ 12,9 milhões para manutenção e conservação de trecho não asfaltado nas rodovias estaduais MT-199, MT-235 e MT-440, com, ao todo, 358 quilômetros de estrada.

“Quando o Governo começa a investir, levar estrada, asfaltar, levar o progresso para estes lugares, as pessoas também se animam. Então, isso gera um ciclo positivo de crescimento e desenvolvimento, gera mais empregos, aumenta o comércio local, o comércio paga mais impostos e esses impostos são novamente reinvestidos. E esse é o papel mais importante do Governo: fazer investimentos estratégicos para retroalimentar, para promover o desenvolvimento em todas as regiões do nosso Estado”, destacou o governador.

O Estado também procurou fortalecer a agricultura familiar, por meio da cessão de diversos equipamentos a serem usados pelos pequenos agricultores do município. Foram 2 pickups, distribuidor de calcário, colhedora de forragem, trator, carreta, grade e pá carregadeira, em recursos investidos pela Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf), que, juntos, chegam a quase R$ 800 mil.

Já por meio da Secretaria de Estado de Educação foi empregado mais de R$ 557,8 mil para manutenção e reforma de escolas estaduais, e compra de mobiliários. O valor ainda engloba recursos repassados pelo Governo do Estado para professores da rede estadual comprarem computadores para as aulas online durante a pandemia da covid-19. Também foi repassado recurso para que os educadores contratassem serviço de internet durante o período.

A saúde municipal de Comodoro também foi assistida pelo Governo do Estado. Nos três últimos anos foram destinados recursos, por meio de emendas parlamentares, para que duas ambulâncias fossem adquiridas pelo município.

Através da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Setasc), o Governo do Estado promoveu ações de acolhimento às famílias mais vulneráveis do município, prezando pela segurança alimentar, sobretudo durante o período da pandemia.

No município, foram entregues 2,3 mil cestas básicas, 882 cobertores e 599 filtros de barro, a fim de garantir acesso à água filtrada. Ainda, pelo menos 506 famílias foram atendidas com os programas de transferência de renda do governo estadual.

“Além dessas maneiras encontradas para amenizar o sofrimento dos mais vulneráveis, principalmente no período de pandemia, ainda atuamos para promover a qualificação profissional dos beneficiários dessas ações, para que eles tenham condições para enfrentar o mercado de trabalho”, pontuou a secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), Rosamaria Carvalho.

O Estado ainda investiu, por meio da Companhia Mato-grossense de Mineração (Metamat), na perfuração de dois poços tubulares no município, da reforma da 42ª Ciretran, e concedeu capital de giro para micro e pequenas empresas, por meio da agência de fomento estadual, a Desenvolve MT.