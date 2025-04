Governo investe R$ 64 milhões para asfaltar bairros em Cuiabá

O Governo de Mato Grosso está investindo R$ 64 milhões em obras de asfaltamento de 12 bairros de Cuiabá. As obras foram concluída em um bairro e em outros sete já estão na reta final.

As obras realizadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) já foram finalizadas no setor 3 do bairro Morada do Ouro. Com um investimento de R$ 3,1 milhões, o setor agora está completamente asfaltado, garantindo mais qualidade de vida para os seus moradores.

Nos bairros do Novo Tempo, Campo Verde da Esperança, Planalto, Tancredo Neves, Jardim Aroeira, Novo Horizonte e Novo Milênio as obras já estão na reta final, com mais de 80% de execução e previsão de entrega nos próximos meses.

Estes bairros estão incluídos em três lotes que foram licitados pela Sinfra-MT, em um investimento de R$ 55 milhões. Também faz parte destes lotes o Alto Boa Vista, que está com 61% das obras executadas.

Essas obras foram realizadas pela Sinfra-MT, com projetos elaborados pela prefeitura de Cuiabá. Na época da licitação, a então gestão municipal não quis autorizar o início das obras, liberação que só foi possível após acordo com o Tribunal de Contas do Estado.

Inicialmente dois bairros foram retirados da relação: Parque Amperco e Osmar Cabral. Porém, depois a prefeitura solicitou que o Estado realizasse as obras. No Parque Amperco elas estão com 66% de execução, enquanto que no Osmar Cabral os projetos estão sendo ajustados pela prefeitura, para que as obras comecem em breve.

Por fim, a Sinfra-MT também está investindo R$ 5,8 milhões para asfaltar o Jardim Fortaleza. O primeiro contrato para a execução das obras precisou ser rescindido e uma nova empresa foi contratada. Atualmente as obras estão com 20% de execução.

“Este governo tem investimento em todas as cidades e não poderia ser diferente com Cuiabá. Asfalto na porta de casa é qualidade de vida, mas também é dignidade para uma população que há muitos anos espera por essas obras”, afirmou o secretário de Infraestrutura, Marcelo de Oliveira.

Fonte: Governo MT – MT