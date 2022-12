Governo investiu mais de R$ 250 milhões em obras estruturantes e ações sociais em Cocalinho

O Governo de Mato Grosso investiu mais de R$ 250 milhões em obras de infraestrutura e logística para o desenvolvimento do município de Cocalinho (a 900 km de Cuiabá) ao longo dos quatro anos de gestão. Os recursos também foram empregados na área de segurança pública e em ações sociais e culturais.

No município, as principais ações são executadas pela Secretaria de Infraestrutura e Logística (Sinfra), que promoveu o asfaltamento de 35 quilômetros de estrada na MT-326, em um investimento de R$ 63,8 milhões. A Pasta também faz a implantação de asfalto em outros 41 quilômetros na mesma rodovia, entre Cocalinho e Nova Nazaré, ao investimento de R$ 56,1 milhões.

As cidades de Cocalinho e Nova Nazaré também foram beneficiadas com a entrega de uma ponte sobre o Rio das Mortes, de 483 metros de extensão, inaugurada pelo governador Mauro Mendes em maio deste ano. A obra era uma das prioridades da gestão e deve solucionar um grande gargalo da região.

“Essa ponte sobre o Rio das Mortes representa um novo tempo para o Araguaia. Cocalinho é um dos maiores produtores de calcário de Mato Grosso, mas não conseguia escoar essa produção pelos problemas logísticos. A ponte permite o desenvolvimento de todo o potencial da região, que vai se transformar em uma nova fronteira agrícola do Estado”, observou o secretário da Sinfra, Marcelo de Oliveira.

Ao todo, apenas para melhorar a infraestrutura e logística da região, o Estado investiu mais de R$ 240 milhões. Os investimentos envolvem, além das obras já citadas, construção de outras quatro pontes de concreto, cessão de máquinas pesadas, compra de material para asfaltamento das ruas do município e, ainda, adequação do sistema de abastecimento de água e transferência de luminárias de LED de alto desempenho.

A educação de Cocalinho também recebeu R$ 2,2 milhões para manutenções e reformas na Escola Estadual Getúlio Vargas. Os estudantes também contaram com dois novos ônibus para o transporte escolar, salas climatizadas e novos mobiliários para a escola. O recurso também envolve o auxílio destinado pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) para os professores custearem internet durante a pandemia da covid-19, quando as aulas foram ofertadas de forma remota.

Mais investimentos

Mais de 40 famílias vulneráveis de Cocalinho foram atendidas pelo Governo, por meio do programa de transferência de renda Ser Família Emergencial, durante a pandemia, enquanto mais de 3,5 mil cestas básicas foram entregues no município. Os moradores também receberam 1,4 mil cobertores, por meio do programa Aconchego, e 133 filtros de barro, distribuídos para garantir o acesso dos mais vulneráveis à água filtrada.

“A entrega de cobertores por meio do programa Aconchego já ajudou muitas pessoas a terem um pouco mais de conforto nas quedas de temperatura, só que, além de aquecer, nós conseguimos levar um pouco mais de amor e atenção, e isso conforta os que mais precisam ser cuidados. Eu sempre compartilho que nós não entregamos apenas o cobertor ou cesta básica, nós entregamos a ação completa, nós vamos até as pessoas. No caso das cidades do interior, as entregas são feitas pelas primeiras-damas, e elas têm feito um ótimo trabalho”, pontuou a primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, idealizadora das ações sociais.

Cocalinho também recebeu uma ambulância e a destinação de R$ 500 mil para a realização da 4ª edição do Circuito Cultural do Araguaia.

Já na Segurança Pública, foram R$ 5,5 milhões empregados para a construção do Núcleo e condomínio residencial da Polícia Militar. A unidade de execução do Indea de Cocalinho também foi contemplada com uma caminhonete 4×4 0 km, e pequenos produtores receberam 2 mil toneladas de calcário, entregues pela Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf) para o Consórcio do Médio Araguaia. A Seaf também entregou um tanque resfriador para os pequenos produtores.

