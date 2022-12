Governo investiu R$ 82,2 milhões na modernização de oito hospitais de MT

Além de construir seis novos hospitais para suprir os vazios assistenciais existentes em Mato Grosso, o Governo, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), trabalha na constante modernização dos oito hospitais geridos pelo Estado. O processo de modernização da infraestrutura existente ocorre desde 2019 e já foram investidos R$ 82,2 milhões.

“As equipes da SES trabalham muito para proporcionar melhorias na infraestrutura dos hospitais que são geridos pela pasta. Estamos modernizando todas as nossas unidades. Queremos ofertar o melhor serviço para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS)”, disse a secretária de Estado de Saúde, Kelluby de Oliveira.

Com cerca de R$ 40 milhões em investimentos na infraestrutura e equipamentos, o Hospital Metropolitano, localizado em Várzea Grande, passou por completa reforma e ampliação de sua capacidade. A unidade é referência no atendimento da Covid-19 e foi ampliada de forma definitiva no tempo record de 45 dias. A unidade também recebeu seis novas ambulâncias.

A Santa Casa, requerida administrativamente pelo Estado em 2019, foi modernizada e deu espaço para o novo Hospital Estadual Santa Casa. Na estrutura de mais de 200 anos, foram investidos cerca de R$ 3 milhões e realizados reparos e adequações em enfermarias, ambulatórios, no setor administrativo, nas UTIs, na cozinha, no refeitório, na recepção, no pronto atendimento infantil, no centro cirúrgico e no setor da oncologia.

Ainda foram investidos cerca de R$ 15 milhões na modernização e ampliação do Hospital Regional de Sorriso. A unidade ampliou 20 leitos clínicos e 10 leitos de UTI Covid-19, na medida em que também modernizou o Pronto Atendimento, a recepção, parte das UTIs, a cozinha e o refeitório.

O Hospital Regional de Colíder também recebeu investimentos na ordem de R$ 10 milhões para a ampliação de 20 leitos clínicos e 10 leitos de UTI Covid-19. A unidade segue em modernização das demais alas.

Já o Hospital Regional de Rondonópolis passa pela terceira etapa de modernização, em que são reformadas as enfermarias, a administração e cozinha. Já foram modernizados a recepção, os ambulatórios, o Pronto Atendimento, a fachada e a UTI do hospital. O investimento feito na unidade é de mais de R$ 5 milhões.

O Hospital Regional de Cáceres recebeu investimentos de mais de R$ 5 milhões. Na unidade, foram ampliados 20 leitos clínicos e 10 leitos de UTI Covid-19. Ainda estão sendo reformadas a fachada, cobertura e cozinha da unidade.

Com investimentos de mais de R$ 3,5 milhões, o Hospital Regional de Sinop já passou pela modernização das UTIs, do pronto atendimento, do centro cirúrgico e da fachada. As obras seguem avançando na unidade.

O prédio do Hospital Regional de Alta Floresta passou por readequações pontuais e readequações para melhor atender os pacientes. Além disso, no município, está sendo construído um novo e moderno Hospital Regional, com investido total de R$ 112 milhões.

Seis novos hospitais

O Governo do Estado também investe mais de R$ 800 milhões na construção de seis novos hospitais em Mato Grosso. As novas unidades são construídas em Cuiabá, Alta Floresta, Confresa, Juína e Tangará da Serra.

Fonte: GOV MT