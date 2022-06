Governo já homologou R$ 826 milhões em licitações para obras de infraestrutura lançadas em 2022

O governador Mauro Mendes assinou convênios no valor de R$ 30,5 milhões com os municípios de Pedra Preta e São José do Povo. O principal convênio foi para a restauração de um trecho de 21,26 km da MT-459 que liga os dois municípios. A obra receberá recursos na ordem de R$ 12,9 milhões.

Para são José do Povo, o governador assinou convênios para asfaltar 21 ruas e avenidas e restaurar outras 27. Os investimentos somam R$ 5,5 milhões em recursos do Governo do Estado em parceria com a Prefeitura.

Segundo o prefeito Ivanildo Vilela da Silva (popular Junior da Saúde), a parceria do Governo de Mato Grosso com o município é de extrema importância para melhorar a infraestrutura da cidade e a qualidade de vida da população.

“O nosso município nunca recebeu tanto investimento do Governo do Estado como agora. Estou muito emocionado e feliz com essa parceria, que vai trazer muita coisa boa para a nossa gente”, destacou.

Para Pedra Preta os convênios assinados foram para pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização viária em diversas ruas do bairro Jardim dos Urupês, e de várias outras ruas da cidade; para cessão de uma motoniveladora e uma pá-carregadeira. Ainda no município, o Governo do Estado vai reformar o ginásio de esporte e asfaltar 11,7 metros quadrados de ruas do bairro Morumbi II. O valor dos convênios é de R$ 12 milhões.

São José do Povo e Pedra Preta também receberam do Governo do Estado dois ônibus escolares cada um.

“Fico feliz em poder fazer essas parcerias com os municípios e proporcionar tantas melhorias para a população. Não tem um canto nesse Estado que não tem obra do Governo acontecendo, estamos desenhando uma nova trajetória para Mato Grosso”, ressaltou o governador.

Mais Investimentos

As parcerias foram firmadas durante visita do governador a Rondonópolis no início do mês. Mauro Mendes assinou autorização para vários convênios e obras para outras cidades da região Sul, que totalizam R$ 230 milhões.

Em Itiquira foi assinada a autorização para contratar as empresas que vão realizar a restauração da MT-370, entre Itiquira e a BR-163, e da MT-299, entre o Terminal Ferroviário da cidade e a BR-163. Também foi assinado um convênio para construção do Centro de Treinamento de Artes Marciais. Os investimentos somam R$ 76,6 milhões.

Para Tesouro, o Governo de Mato Grosso assinou convênios para construção de um campo de futebol e outro para recapear diversas ruas da cidade. Também será revitalizada a praça pública na rua Epifânio Duarte e adquiridos materiais para a construção de calçadas.

A cidade de Guiratinga firmou cinco convênios com o Estado. Um para construção de uma ponte de concreto sobre o Rio Prata, na divisa com Pedra Preta, e outros quatro para levar asfalto novo aos bairros Tancredo Neves, Jardim Brasil e Santa Cruz. Com investimentos na ordem de R$ 5,6 milhões.