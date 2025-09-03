MATO GROSSO
Governo lamenta falecimento do ex-secretário de Segurança Pública Oscar Travassos
O Governo de Mato Grosso lamenta o falecimento do desembargador aposentado Oscar César Ribeiro Travassos, aos 97 anos, nesta terça-feira (2.9), no Rio de Janeiro (RJ), em decorrência de causas naturais.
O magistrado teve atuação marcante no cenário jurídico e político no estado. Foi presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos anos de 1972 e 1973 e secretário de Segurança Pública na década de 1980. Por sua atuação firme no combate a criminalidade, foi apelidado de Xerifão.
O secretário de Segurança Pública, coronel PM César Roveri, manifestou condolências aos familiares e amigos. “Neste momento de dor, expresso meus sentimentos a todos os familiares e amigos. Que Deus possa confortar seus corações”, disse.
O velório e o sepultamento serão realizados na capital fluminense.
Fonte: Governo MT – MT
Bombeiros localizam corpo e motocicleta em rio durante apoio a investigação policial
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) localizou, na manhã desta terça-feira (2.9), o corpo de um jovem e uma motocicleta submersos no Rio Lira, no município de Sorriso (a 398 km de Cuiabá). A ação foi realizada em colaboração a uma investigação policial que apura um possível caso de homicídio com ocultação de cadáver e de veículo em área urbana.
Equipes de Mergulhadores e de Busca com Cães do 5º Batalhão Bombeiro Militar (5º BBM) foram acionadas para prestar apoio à Polícia Judiciária Civil e à Polícia Militar. A operação de busca subaquática teve início após informações repassadas pela PJC, indicando que uma motocicleta havia sido lançada em um curso d’água.
Já no primeiro mergulho, os bombeiros localizaram e retiraram a motocicleta do rio, entregando o veículo à autoridade policial para os procedimentos legais. Posteriormente, novas informações apontaram que o corpo de um jovem desaparecido poderia estar nas proximidades da ponte, nas imediações de onde a motocicleta havia sido encontrada.
Em uma segunda imersão, os mergulhadores localizaram o corpo, que estava amarrado a uma pedra. O cadáver foi resgatado e entregue às autoridades competentes. Não há informações sobre as circunstâncias do possível crime e as investigações seguem sob responsabilidade da Polícia Civil.
Fonte: Governo MT – MT
Tomate despenca 60% e abacaxi dispara 27%: semana tem forte oscilação de preços
O mercado hortifrutigranjeiro de Mato Grosso registrou fortes oscilações nos preços, conforme dados do último boletim de preços do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro (ProHort). O levantamento mostra que o tomate longa vida teve queda de 60%, tornando-se a principal oportunidade de compra da semana, enquanto o abacaxi valorizou 27,27%, pressionado pela entressafra e pela demanda firme no varejo.
Além do tomate, outros produtos apresentaram reduções significativas, como couve-flor (-33,33%), uva niágara embandejada (-30,0%), maxixe (-25,0%), pimentão verde (-20,0%) e banana prata (-18,18%). Esses itens representam boas opções de abastecimento tanto para consumo familiar como para redes institucionais e de revenda.
Em contrapartida, legumes e frutas tiveram alta expressiva, com destaque para a vagem (+18,18%), o alho (+14,29%), o chuchu (+25,71%), a batata doce rosada (+17,50%) e a abóbora paulista (+16,67%). A elevação foi atribuída a diminuição da oferta no mercado e ao impacto de fatores climáticos e logísticos.
Entre os produtos com melhor custo-benefício no período, o boletim destaca frutas como a uva niágara (R$ 65 a caixa de 5 kg), a banana prata (R$ 110 a caixa de 18–20 kg) e o mamão formosa (R$ 70 a caixa de 18–20 kg). Entre as folhosas, consta o espinafre (R$ 10 o maço), a chicória (R$ 8,50 o maço), e a couve (R$ 18 a dúzia). Também apresentam melhor custo-benefício legumes como o tomate longa vida (R$ 50 a caixa de 18–20 kg), o maxixe (R$ 130 a caixa de 15–18 kg) e o pimentão verde (R$ 80 a caixa de 9–10 kg), além de verduras como a couve-flor (R$ 7,50 a unidade), o brócolis ninja (R$ 5,00 a unidade) e o jiló (R$ 80 a caixa de 14–15 kg).
A análise da economista Bianca Georgia Marques de Arruda Barros, elaborada com base em dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e da Central de Abastecimento de Cuiabá (Ceasa-MT), projeta que os preços dos legumes tendem à estabilização na próxima semana. Já as folhosas podem recuar caso o clima seco se mantenha, enquanto as frutas tropicais devem continuar com alta volatilidade em razão da transição de safra.
ProHort
O Prohort é um programa do Governo Federal que fornece informações sobre a comercialização de produtos hortigranjeiros nas Centrais de Abastecimento (Ceasas) do país. Essas informações são essenciais para o setor hortigranjeiro pois permitem que os agentes envolvidos na cadeia produtiva tomem decisões mais informadas.
Em Mato Grosso, o Prohort é operado em parceria com a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf/MT), Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Empaer), Prefeitura de Cuiabá e a Associação dos Permissionários do Terminal Atacadista de Cuiabá (Apetac), que fornece informações sobre a evolução dos preços dos principais hortifrutigranjeiros produzidos e/ou comercializados no Estado.
Os dados do Prohort podem ser utilizados pelo agricultor familiar para avaliar a viabilidade econômica de sua produção, definir estratégias de comercialização, negociar melhores preços com compradores, atender às demandas do mercado e incorporar novas tecnologias e técnicas de produção.
Fonte: Governo MT – MT
Governo lamenta falecimento do ex-secretário de Segurança Pública Oscar Travassos
