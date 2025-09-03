Connect with us

Governo lamenta falecimento do ex-secretário de Segurança Pública Oscar Travassos

02/09/2025

O Governo de Mato Grosso lamenta o falecimento do desembargador aposentado Oscar César Ribeiro Travassos, aos 97 anos, nesta terça-feira (2.9), no Rio de Janeiro (RJ), em decorrência de causas naturais.

O magistrado teve atuação marcante no cenário jurídico e político no estado. Foi presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos anos de 1972 e 1973 e secretário de Segurança Pública na década de 1980. Por sua atuação firme no combate a criminalidade, foi apelidado de Xerifão.

O secretário de Segurança Pública, coronel PM César Roveri, manifestou condolências aos familiares e amigos. “Neste momento de dor, expresso meus sentimentos a todos os familiares e amigos. Que Deus possa confortar seus corações”, disse.

O velório e o sepultamento serão realizados na capital fluminense.

