Governo lança ferramenta para mensurar qualidade de vida e orientar políticas públicas

O Sistema de Registro de Entregas e Parcerias (Entregas MT), do Governo de Mato Grosso, foi um dos vencedores do 4º Prêmio Conexão Inova. O trabalho desenvolvido pela equipe da Governadoria de Mato Grosso para o monitoramento em tempo real de informações de todos os órgãos estaduais ficou em 3º lugar na categoria de projeto inovador em gestão da inovação.

O anúncio dos melhores projetos inovadores em sete categorias temáticas, além da escolha do Laboratório de Inovação do Ano e das pessoas inovadoras do ano, foi feito nesta segunda-feira (27.11).

A premiação é concedida pela Rede Conexão Inovação Pública desde 2020 para o reconhecimento de iniciativas com resultados, ideias, equipes e organizações no âmbito do setor público.

O governador Mauro Mendes reafirmou o compromisso em investir em projetos que impactam o desenvolvimento do Estado.

“Parabenizo toda a equipe envolvida no Entregas MT por essa conquista merecida. A inovação na gestão pública é fundamental para melhorar a vida dos cidadãos e esse prêmio é o reconhecimento do esforço e dedicação de todos. Estamos comprometidos em continuar investindo em soluções inovadoras que tragam benefícios concretos para a população do nosso estado”, pontuou.

O secretário-chefe do Gabinete de Governo, Jordan Espíndola, afirmou que o prêmio instrumentaliza um grande legado para as futuras gestões estaduais.

“Esta é uma ferramenta de impulsionamento e perpetuação de uma cultura de eficiência por meio de metas e indicadores bem acompanhados e monitorados, buscando sempre soluções para os desafios existentes em nosso Estado. Eu tenho certeza que o Entregas MT vai ser utilizado na posteridade, porque tem trazido resultados visíveis para a gestão”, enfatizou.

O Entregas MT surgiu em 2019 diante das dificuldades de obter registros de entregas, convênios e parcerias de cada órgão do Poder Executivo Estadual.

Desenvolvedor do sistema, o gestor governamental da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), Edmar Vieira, ressaltou a importância de receber o reconhecimento nacional.

“É uma grande satisfação ver todo esse esforço reconhecido e premiado em nível nacional. Isso nos dá mais motivação e força para seguir inovando e aperfeiçoando nossas práticas. Nós estamos focados nas necessidades de informações de monitoramento e avançamos bastante nesse ponto desde a implementação”, afirmou.

O sistema possibilita o armazenamento e acompanhamento eficiente das informações para a melhoria das entregas dos serviços públicos em Mato Grosso.

“Pela primeira vez no Estado, todas as obras, aquisições e indicadores mais importantes para o cidadão podem ser acompanhados e estão ao alcance de poucos cliques, inclusive com acesso público. Cabe destacar o papel do governador de Mato Grosso, que foi a primeira autoridade do Estado a reconhecer e apoiar a iniciativa, criando uma sala de monitoramento junto ao seu gabinete e nos dando plena liberdade para montar nossa equipe”, finalizou Edmar.

Entregas-MT: rapidez e facilidade em informações de entregas

Diante das dificuldades de obter registros de cada órgão do Governo de Mato Grosso relacionado às entregas, convênios e parcerias, o gestor da Seplag, Edmar Vieira, desenvolveu uma solução tecnológica para coleta, armazenamento e acompanhamento dessas informações, o Entregas-MT.

Com o sistema de gerenciamento, concluído em 2019, os dados são obtidos com maior rapidez e facilidade, inclusive por meio de um celular. O governador e sua equipe, por exemplo, podem estar em uma agenda em determinado município e, com alguns cliques, consultar todas as entregas programadas, em andamentos ou já concluídas na localidade.

Além da possibilidade de filtrar as informações por múltiplas classificações, o interessado consegue acessar rapidamente a contribuição de cada parceiro, seja o Governo Federal, Municipal ou entidade civil, ou de autor de emendas parlamentares para viabilização das entregas.