Governo lança licitação para construir orlas de Cáceres e Barão de Melgaço

Obras têm orçamento previsto de R$ 24,6 milhões

A nova estrutura terá uma área de convívio, calçadas amplas, uma fonte de água, além de uma plataforma contemplativa. O ponto turístico também ganhará serviços de urbanização e iluminação pública. O porto será reforçado com a reconstrução dos balaústres e execução de um muro de contenção.

Guilherme Blatt/Débora Siqueira – O Governo de Mato Grosso lançou, nesta segunda-feira (31.3), os processos de licitação para realizar as obras de construção das orlas de Cáceres e de Barão de Melgaço. As obras serão realizadas em uma cooperação entre as secretarias de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec-MT) e Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT), em um investimento total de R$ 24,6 milhões.

A Orla de Cáceres será implantada em um trecho de 860 metros na Avenida Dr. Sabino Vieira, em frente a um braço do Rio Paraguai, onde está localizado o Porto Mário Corrêa.

O objetivo da obra é atender as demandas crescentes por lazer da região. Cáceres é a principal cidade mato-grossense abrangida pelo Pantanal e a região da orla recebe muitos visitantes, principalmente nos fins de semana. A área revitalizada passa por importantes pontos da cidade, como a Praça Barão do Rio Branco e o Centro de Eventos Municipal.

As propostas das empresas licitantes poderão ser enviadas até o dia 16 de abril, às 9h, por meio do Sistema de Aquisições Governamentais (Siag). O orçamento estimado para a realização da obra é de R$ 9,7 milhões.

O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, destacou que as licitações são ações estratégicas do Estado para fomentar o turismo e o desenvolvimento regional em Mato Grosso.

“As orlas de Cáceres e Barão de Melgaço são muito mais que obras de infraestrutura — são espaços de convivência, lazer e geração de oportunidades para a população. Ao investir nessas regiões, que têm grande potencial turístico e histórico, o Governo do Estado reafirma seu compromisso com o crescimento sustentável e com a valorização das nossas riquezas naturais e culturais. Essa parceria entre Sedec e Sinfra reforça a força do trabalho integrado por um Mato Grosso ainda mais forte e atrativo”.

Para o secretário adjunto de Turismo, Felipe Wellaton, as licitações das orlas fazem parte de um esforço contínuo para transformar nossas cidades por meio de obras que melhoram a qualidade de vida das pessoas e estimulam o desenvolvimento local.

“Em Cáceres, teremos um novo cartão-postal com vista para o Rio Paraguai. Em Barão de Melgaço, a orla vai dialogar com a vocação natural da cidade para o turismo de pesca. Nosso compromisso é entregar obras com qualidade, eficiência e que façam a diferença na vida dos mato-grossenses”.

Orla de Barão

Já a licitação para a Orla de Barão de Melgaço será realizada no dia 22 de abril, às 14h. Com um investimento previsto em R$ 14,8 milhões, a orla situada na Rua Augusto Leverger terá 9.771,59 m² de área construída, incluindo quiosques, playground e uma plataforma elevatória, que permitirá o acesso às embarcações.

“Essas são obras que vão reestruturar o espaço público e trazer qualidade de vida para a população, valorizando as cidades. É mais um investimento que o Governo de Mato Grosso faz na planície pantaneira, fruto de uma gestão que investe em todas as regiões”, afirmou o secretário de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira.

Barão de Melgaço possui 98% do seu território em área do Pantanal e é conhecido pelo turismo de pesca e belezas naturais.

Orlas em construção

Outras três orlas estão com obras em andamento com recursos do Governo do Estado. A orla de São Félix do Araguaia é realizada em um convênio com o município e conta até o momento com 25% de sua estrutura executada. Já as orla de Santo Antônio do Leverger (85% de execução) e Luciara (42% de execução) são realizadas com investimentos estaduais.